Uradna razlaga je, da s tem želi vnukom "dopustiti, da sami oblikujejo svoje življenje". Mati dveh od kraljičinih vnukov je medtem šokirana nad to odločitvijo.

Danska kraljica Margareta, po smrti britanske kraljice Elizabete II. najdlje vladajoča evropska monarhinja, je štirim od svojih osmih vnukov odvzela kraljeve nazive.

Brez kraljevih nazivov so ostali otroci njenega najmlajšega sina, princa Joachima, v palači pa so pojasnili, da se je kraljica za to odločila, ker želi vnukom omogočiti normalno življenje.

Joachim ima štiri otroke iz dveh zakonov, 23-letnega Nikolaija in 20-letnega Felixa iz prvega zakona ter 13-letnega Henrika in 10-letno Atheno iz drugega zakona.

Danski princ Joachim, njegova druga žena Marie in njegovi otroci iz obeh zakonov: Henrik, Athena, Nikolai in Felix Foto: Guliverimage/Picture Alliance

"S 1. januarjem 2023 bodo potomci njegovega visočanstva princa Joachima lahko uporabljali le še nazive grof in grofica Monpezat. Njihovi dozdajšnji nazivi princev in princese Danske bodo prenehali obstajati," so sporočili iz kraljeve palače.

"S to odločitvijo želi njeno veličanstvo kraljica štirim vnukom omogočiti, da sami oblikujejo svoje življenje in da jih pri tem ne omejujejo dolžnosti, povezane s kraljevino," so še pojasnili v uradnem sporočilu za javnost.

Grofica Alexandra, mati starejših dveh sinov princa Joachima, je medtem za danske medije izjavila, da jo je kraljičina odločitev šokirala, njena sinova pa da se počutita izključeno. "Ne razumeta, zakaj so jima odvzeli njuno identiteto," je dejala.

Kraljičini preostali štirje vnuki, otroci prestolonaslednika princa Frederika, bodo kraljeve nazive obdržali, bodo pa ob polnoletnosti vsi razen najstarejšega, princa Christiana, prenehali prejemati kraljevo apanažo.