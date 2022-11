Danska kraljica, intelektualka in strastna kadilka, slavi 50 let vladanja

Danska kraljica Margareta II. že kar nekaj časa čaka na praznovanje 50-letnice svoje vladavine. Na danski prestol je namreč po smrti očeta, kralja Frederika IX., sedla 14. januarja 1972, a so letošnjo januarsko slovesnost zaradi pandemije koronavirusa prestavili na poznejši datum. Načrtovali so jo za 10. in 11. september, a so jo potem zaradi smrti britanske kraljice Elizabete II. 8. septembra znova prestavili, nato pa je Margareta staknila še okužbo s koronavirusom.

Zaradi nje imajo Danci spet radi monarhijo

Zdaj pa bodo Danci vendarle dočakali priložnost, da proslavijo vladavino svoje ljubljene kraljice. Ta je na Danskem izjemno priljubljena, v času njene vladavine je podpora monarhiji strmo narasla – če je ob njenem kronanju podporo kraljevi družini izreklo le 45 odstotkov prebivalcev, je podpora zdaj več kot 80-odstotna.

Foto: Reuters

Margrethe Alexandrine Thorhildur Ingrid Oldenburg se je v köbenhavnski kraljevi palači Amalienborg rodila 16. aprila 1940, teden dni po tem, ko so Dansko zasedle nemške čete, in že ob rojstvu je obveljala za žarek upanja za dansko ljudstvo.

Ob rojstvu ni bila v vrsti za prestol

A čeprav je bil njen oče kralj, ona pa njegova najstarejša potomka, se ni rodila kot prestolonaslednica. Takrat so danski prestol po zakonu lahko nasledili le moški in nanj naj bi, če Frederik IX. ne bi imel moških potomcev, sedel njegov mlajši brat. Leta 1953 pa so dansko ustavo spremenili in tudi ženskam v danski kraljevi družini dovolili, da nasledijo prestol.

Margareta (skrajno levo) leta 1952 z očetom, kraljem Frederikom IX., materjo, kraljico Ingrid, in mlajšima sestrama Anne-Marie (v sredini) in Benedikte (desno). Foto: Profimedia

Svojega moža, francoskega diplomata Henrija oziroma Henrika, kot so ga preimenovali ob prihodu v dansko palačo, je spoznala v Londonu na neki večerji, poročila sta se 10. junija 1967.

Vdova od leta 2018

"Nikoli si nisem mogla predstavljati, da bi se poročila, ne da bi bila noro zaljubljena," je pozneje komentirala. V zakonu sta se jima rodila dva sinova, prestolonaslednik Frederik in mlajši Joachim, leta 2018 pa je Henrik po več letih pešanja zdravja umrl.

S princem Henrikom leta 2002 Foto: Profimedia

Margareti med drugim pripisujejo zasluge, da je dansko monarhijo modernizirala, svoja dva sinova spodbujala k poroki "zunaj aristokracije" in 50 let vladanja prekrmarila brez večjih škandalov. Še največji je bil pred kratkim, ko je več svojim vnukom odvzela kraljeve nazive, da bi jim, kot je sama dejala, omogočila normalno življenje.

Margareta II. je medtem v več pogledih neobičajna kraljica. Velja za največjo intelektualko oziroma izobraženko med evropskimi monarhi, šolala se je na kar petih univerzah, med drugim na tisti v Cambridgeu, in govori kar pet jezikov, ob danščini še angleščino, francoščino, nemščino in švedščino.

Z britansko kraljico Elizabeto II. ob njenem obisku Köbenhavna leta 1979. Foto: Profimedia

Prevajala Simone de Beauvoir in ilustrirala Tolkiena

Prevedla je več del, med drugim je leta 1981 pod psevdonimom izdala prevod romana Simone de Beauvoir Tous les hommes sont mortels (Vsi moški so smrtni). Je tudi navdušena umetnica in je, prav tako pod psevdonimom, ilustrirala dansko izdajo Tolkienovega Gospodarja prstanov iz leta 1977.

Mnogi Danci in Danke pa imajo svojo kraljico radi tudi zaradi njenega odnosa do vsakdanjika. Je ljubiteljica posvetnih pregreh, že od nekdaj strastna kadilka. Kadila naj bi izključno grške cigarete znamke Karelia, ki jih na Danskem ni mogoče kupiti v prosti prodaji, temveč jih uvažajo posebej zanjo.

Foto: Guliverimage/Picture Alliance

Cigareto ima (med drugim) v roki tudi na eni svojih najbolj znanih fotografij, ko so jo pred leti ujeli pred Lidlovo trgovino, ko je v eni roki držala hotdog, v drugi pa sok v tetrapaku in cigareto.

Seit gestern 50 Jahren Königin: Margrethe Apfelsaft trinkend, mit Fluppe und Pølse in der Hand, aus einem Lidl kommend.

- Forsinket tillykke! 🇩🇰👑 pic.twitter.com/oceFR6ylFf — Jenni Thier (@stehsatz) January 15, 2022

Tudi njen modni slog je že od nekdaj samosvoj. "Kronane glave se pogosto izogibajo barvam, slog kraljice Margarete pa je zelo drzen," je pred časom za britanski Vogue dejala danska oblikovalka Julie Brøgger, "ker je umetnica, barvo razume povsem drugače. Je visoka in drugačne postave kot večina drugih kraljic, zato si lahko privošči drznejše kroje, je pa tudi vladarica povsem drugačne monarhije, kot je, na primer, Velika Britanija."

