V sklopu festivala, ki se bo sklenil 6. julija, si bo po navedbah organizatorjev v različnih mestih po Sloveniji na 50 različnih prizoriščih mogoče ogledati 127 performativnih dogodkov.

Kot je ob letošnji izdaji zapisal oče Ane Desetnice Goro Osojnik, imajo festivali podobno življenjsko zgodbo kot ljudje. Ko se rodi, so vsi navdušeni nad novorojenčkom, kot otrok poskuša posnemati odrasle, kot najstnik začne begati sem in tja in kot odrasla oseba počasi najdeva svoje mesto v družbi.

Našla svoje mesto v družbi pomembnih festivalov

Osojnik ima občutek, da je tudi Ana Desetnica nekako našla svoje mesto v družbi pomembnih vseslovenskih festivalov. "A življenje je borba, in čeprav se počuti nekako sigurno, saj je edinstvena, je njeno preživetje kljub temu malo na robu – zmerno je zapufana, da lahko blaži plačilna valovanja predvsem lokalnih financerjev, pa obenem še vedno zvedava in naklonjena raziskovanju novih poti in načinov," so v sporočilu za javnost navedli njegove besede.

Kot je še zapisal, so se v zadnjih letih člani Gledališča Ane Monro navdušili nad delovanjem v zanje novih in neobičajnih prizoriščih v soseskah, med bloki in predvsem med ljudmi, ki v njih prebivajo. V projekta Art yard so razvili svojstven način delovanja v soseskah, kamor pridejo, raziščejo sosesko, nato pa pripravijo program, ki traja od enega tedna do deset dni. V soseske se potem spet in spet vračajo.

Ana Desetnica je letos na pot po Sloveniji krenila 20. junija v Mariboru. Poleg Ljubljane bo obiskala še Gornjo Radgono, Kranj, Slovenj Gradec, Ilirsko Bistrico, Izolo, Krško, Novo Gorico, Sežano, Novo mesto, Kamnik in Tolmin.