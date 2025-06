"Začeli bi v parku Golden Gate v San Franciscu, nato bi sledila New York in London," je povedal Santana po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Santana resno zaskrbljen: Svet potrebuje pozitivne vibracije

Mehičan, ki se letos poleti v okviru turneje Oneness Tour 2025 mudi po Evropi, je resno zaskrbljen nad stanjem Zemlje. "Svet potrebuje pozitivne vibracije, preveč je negativnosti, preveč strahu in preveč jeznih ljudi," je dejal v intervjuju.

Vojne niso rešitev, poudarja slavni kitarist in dodaja: "Ne zmagaš z bombami, zmagaš z ljubeznijo. In želim delati glasbo, da bi se ljudje spomnili, da smo sposobni prinesti mir na zemljo - zdaj, v našem času."

S Claptonom nameravata organizirati novi Woodstock

Santana je pred tem v intervjuju za Hamburger Morgenpost napovedal, da namerava skupaj z Ericom Claptonom organizirati novi Woodstock. Glasbenik, znan po skladbah, kot sta Samba pa ti in Oye como va, je s svojo skupino dosegel preboj prav z nastopom na tem festivalu leta 1969.

"Želi si isto kot jaz: dogodek, kot je Woodstock, vendar po vsem svetu," je o Claptonu za španski časopis La Vanguardia povedal Santana. Foto: Guliverimage/Imago Sports

Pri 77 letih se še dobro spominja treh festivalskih dni. Hkrati je ponosen, saj meni, da so ton festivalu takrat dajali predvsem trije izvajalci: "Vedno pravim: prvi trije so bili Sly Stone, nato Jimi Hendrix in tretji Santana."

Koncerte po Evropi je Santana začel 9. junija na Poljskem. Zadnjega bo odigral 21. julija v Franciji. Tudi Clapton trenutno koncertira po Evropi. Turnejo je začel aprila na Japonskem, maja nastopil v Londonu, Milanu in Parizu ter Nici, v drugi polovici leta pa se bo večinoma mudil na turneji po ZDA.