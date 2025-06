Maribor bo ta konec tedna spet postal središče kulture, glasbe in zabave, v mesto se namreč vrača festival Lent, največji slovenski festival na prostem. Do 28. junija se bo tam zvrstilo prek 200 prireditev na 28 prizoriščih, med katerimi bo vsakdo našel kaj zase.

Kaj se bo dogajalo?

Glavni oder bo tako kot zadnjih nekaj let, ko ni več plavajočega odra na Dravi, na Trgu Leona Štuklja v središču mesta, kjer bodo med drugim gostili Josipo Lisac, Vlada Kreslina, Parni valjak, The Sons of Buena Vista, 40 Fingers in Luko Šulića s Simfoničnim orkestrom SNG Maribor. Tu bo tudi začetek in zaključek Folkarta s folklornimi skupinami iz Finske, Hrvaške, Paragvaja, Romunije, Singapurja in ZDA.

Združena Jurčkov in Večerov oder pri Vodnem stolpu Foto: STA

Komedija in jazz bosta na odru Minoriti v avditoriju Lutkovnega gledališča Maribor, stand up in otroški Lent v Vetrinjskem dvoru, manjše glasbene zasedbe bodo nastopile v Sodnem stolpu. Na Trgu najstarejše trte na Lentu je postavljen glasbeni oder OTP banke, pri Vodnem stolpu pa združena Jurčkov in Večerov oder, kjer bodo med drugim nastopili Zoran Predin, Tomaž Domicelj, Tina Marinšek in zasedba Leonart.

Prostor za klasično glasbo je znova v Salonu glasbenih umetnikov v Dvorani Union, na terasi Mariboxa je oder KMŠ. Festival uličnega gledališča Ana Desetnica na Lentu bo oba konca tedna pod Starim mostom in na Trgu najstarejše trte, po novem pa tudi v Ertlovem gozdičku in na igrišču Bumerang. Vzporedno bo ponovno tekel program Živih dvorišč, GT22 in Odprte plesne scene, pri Hiši najstarejše trte bo Vinsko lentanje.

Lent je po temeljiti prenovi zaživel v novi podobi. Foto: Shutterstock

Kaj si ogledati v Mariboru?

Največje štajersko mesto pa ni zanimivo le v času festivala Lent, temveč v vsakem delu leta. Kaj si velja tam ogledati?

Mariborski grad

V središču mesta najdete enega najimenitnejših arhitekturnih spomenikov v Mariboru, mestni grad, ki ga obkrožajo vedno živahni Grajski trg, Trg svobode in Trg generala Maistra. V prostorih gradu, ki ga je dal med letoma 1478 in 1483 zgraditi cesar Friderik III., zdaj deluje Pokrajinski muzej Maribor.

Frančiškanska cerkev

Ena najbolj prepoznavnih zgradb v Mariboru je nedvomno rdečkasta Bazilika Matere Usmiljenja, domača cerkev Frančiškanskega samostana Maribor. V njenih dveh zvonikih, visokih kar 61 metrov, so nekoč zvonili največji zvonovi v tem delu Evrope, ki se jih je slišalo kar deset kilometrov daleč, a jih je nato vse razen najmanjšega vzela druga svetovna vojna.

Bazilika Matere Usmiljenja, širše znana kot frančiškanska cerkev Foto: Shutterstock

Najstarejša trta na svetu

Ob omembi Maribora ne moremo mimo najstarejše vinske trte na svetu, ki raste na Lentu. Trto sorte žametovka oziroma modra kavčina so leta 2004 vpisali v Guinnessovo knjigo rekordov, v svojih več kot 450 letih pa je preživela vse od turških obleganj in vrste požarov do trtne uši in bombardiranja mesta. Njeno zgodbo lahko spoznate v nedavno prenovljenem Muzeju najstarejše trte.

Vinagova klet

Še en mariborski vinski zaklad je velikanska Vinagova klet v središču mesta, ena največjih in najstarejših klasičnih vinskih kleti v Evropi s površino 15 tisoč kvadratnih metrov in več kot dva kilometra dolgimi podzemnimi predori. To vinsko mariborsko podzemlje lahko spoznate na vodenem ogledu, ki mu sledi – seveda – še vinska pokušina.

Mariborski levi breg z Lentom in starim mestnim jedrom ter vinorodnimi griči v ozadju Foto: Shutterstock

Poštna ulica

Poštna ulica, ki povezuje Slomškov in Glavni trg, je središče mariborskega družabnega življenja. Polna je gostinskih lokalov z raznoliko ponudbo, še posebej živahno pa je poleti. Lastniki tamkajšnjih lokalov so se na lastno pest in družno odločili postaviti oder za nastope glasbenikov v živo vse od začetka poletja pa tja v jesen, dokler dopušča vreme.

