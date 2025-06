Na Štajerskem zvarili žganje iz več kot 50 let starega medu

Edinstveno žganje iz več kot pol stoletja starega medu so napolnili v le 555 stekleničk.

Maribor z okolico je sicer predvsem območje vinske trte, ta teden pa so v mariborski Hiši najstarejše trte predstavili drugačno alkoholno pijačo – medeno žganje, izdelano iz več kot 50 let starega medu, ki ga je v svojem čebelnjaku pridelal eden največjih slovenskih čebelarskih strokovnjakov Franc Kirar iz Malečnika.

Foto: Mediaspeed

Žganje iz več kot pol stoletja starega medu so zvarili v destilarni Svarog, izšlo je v strogo omejeni seriji 555 oštevilčenih stekleničk, prvo med njimi so simbolično predali Hiši najstarejše trte, kjer bo tudi razstavljena kot dragocen kulturni in čebelarski artefakt.

Žganje je v svoji destilarni izdelal Bojan Lunežnik. Foto: Mediaspeed

Bojan Lunežnik, avtor projekta in mojster destilacije v destilarni Svarog, je ob predstavitvi ekskluzivnega žganja izpostavil pomen dediščine Franca Kirarja, izumitelja znamenitega Kirarjevega panja, in poudaril, da projekt ni le poklon zgodovini, temveč tudi izraz sodobne interpretacije dediščine skozi oblikovanje in inovacijo.