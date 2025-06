Cene poslovnih nepremičnin v Sloveniji so se v letošnjem prvem četrtletju na ravni trimesečja po štirih četrtletjih rasti prvič znižale, in sicer za 3,1 odstotka. Na medletni ravni so se zvišale za en odstotek. Število prodaj se je v primerjavi s povprečjem leta 2024 nekoliko zvišalo, je danes objavil državni statistični urad.

K skupnemu padcu cen nepremičnin v prvem četrtletju letos v primerjavi s četrtletjem prej so prispevale le krepko nižje cene pisarn. Te so se znižale za 9,3 odstotka, potem ko so cene pisarn znatno narasle v predhodnih dveh četrtletjih. Cene trgovskih in storitvenih lokalov, ki so krepko upadle v predhodnem četrtletju, pa so v prvem četrtletju letos narasle za 2,8 odstotka.

Padec cen pisarn ter rast cen trgovskih in storitvenih lokalov sta del običajnega izmeničnega nihanja cen. Pri obeh vrstah nepremičnin pa splošni trend gibanja cen še vedno ostaja rastoč, so podatke komentirali na državnem statističnem uradu.

To je najnižja medletna rast cen poslovnih nepremičnin v zadnjih treh letih

V primerjavi z dolgoletnim povprečjem je bilo v prvem četrtletju letos skupno število prodanih poslovnih nepremičnin nizko; prodanih je bilo 188 poslovnih nepremičnin. V primerjavi s povprečjem lanskega leta je to število za tretjino višje.

Kljub temu je bila skupna vrednost nepremičnin, prodanih v prvem četrtletju, ki je dosegla 28,2 milijona evrov, enaka lanskemu povprečju. Skupna uporabna površina prodanih nepremičnin pa je znašala 17.515 kvadratnih metrov in je bila nekoliko manjša od četrtletnega povprečja leta 2024, ki je bilo pri 19.484 kvadratnih metrih.

V primerjavi z lanskim prvim četrtletjem pa so se cene poslovnih nepremičnin znova dvignile, a tokrat le za en odstotek. To je najnižja medletna rast cen poslovnih nepremičnin v zadnjih treh letih. Pri tem so se cene storitvenih in trgovskih lokalov zvišale za 0,2 odstotka, cene pisarn pa za 1,6 odstotka, so še navedli pri državnem statističnem uradu.