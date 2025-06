V torek bo vrata v ljubljanskem BTC odprla Odiseja, kompleks, na mestu katerega je nekoč stal kultni Kolosej. Propadajočo stavbo je leta 2022 na dražbi odkupil novi lastnik (družba Boscarol) in jo temeljito prenovil. V novem večnamenskem centru so tako svoj prostor našli kinodvorane, gledališče in sodobni prostori za druženje, v njem pa bodo prirejali tudi koncerte ter poslovne dogodke. "Če si enkrat zadovoljen s prenovo, potem ni vse v redu," na vprašanje, ali je s prenovo pred odprtjem zadovoljen, za Siol.net odgovarja Ivo Boscarol, ki pravi, da gre za živ objekt, ki je svojo površino s prenovo s 14 tisoč povečal na dobrih 19 tisoč kvadratnih metrov. Obenem dodaja, da na objektu "še vedno vidimo kakšne možnosti, ki jih nameravamo implementirati v naslednjih letih".

V novem kompleksu Odiseja, ki bo vrata odprl na zadnji šolski dan, je 19 tisoč kvadratnih metrov površin, namenjenih dogodkom za vse generacije. Vključuje 12 univerzalnih dvoran za kinopredstave in druge dogodke različnih kapacitet, od 57 do 499 sedežev (skupaj jih je 3.004). V spodnjih prostorih objekta je tudi deset prostorov z različnimi najemniki, ki ponujajo vsebine, povezane z zabavo (med njimi interaktivni otroški park, italijanska sladoledarna, McDonald's, restavracija, ponudnik telefonije in trgovina, ki ponuja stvari za zabavo, kopirnica ...).

"Eno je biti načrtovalec projekta ali pa prenove, drugo pa je, ko objekt začneš rušiti, ga odpirati in se ti odprejo novi svetovi," je pred odprtjem za Siol.net povedal Ivo Boscarol.

Za vizijo in investicijo v prenovo nekdanjega Koloseja prek svoje družbe Boscarol stoji ajdovski podjetnik, sicer ustanovitelj izdelovalca električnih letal Pipistrel Ivo Boscarol, Odisejo pa bo upravljala družba Odisejada, katere solastnik je.

Prvi teden po torkovem odprtju bo namenjen družinam, otrokom in ljubiteljem filma. Poleti bodo med drugim nudili animacijski počitniški program za otroke, jeseni pa se bo v Odiseji zvrstilo več koncertov.

Boscarol je poudaril, da so imeli pri prenovi to prednost, da niso imeli fiksno določenega niti koncepta niti proračuna. "Če bi imeli določena sredstva, na primer pet ali deset milijonov, potem bi se ves čas borili s tem, ali bomo to vsoto presegli, in zato bi se lahko kakšni dobri stvari, ki jo kot koristno vidiš med adaptacijo, odrekli in se potem s tem obremenjevali še naslednjih 20 let," je bil jasen Boscarol.

Sprotne izzive in dodatne možnosti so vključili v prenovo

Kot je omenil, s finančnimi vložki niso imel težav, zato so lahko sproti izzive in dodatne možnosti vključili v prenovo. "Zato je tudi nastal tak kompleks, za katerega mislimo, da je dovršen do te mere, da smo iz njega naredili najboljše, kar smo lahko," je še pred uradno otvoritvijo za Siol.net povedal Boscarol.

Tri dvorane imajo LED-zaslone v velikosti pet, deset in 16,5 metra (zadnji je največji LED-zaslon v tem delu Evrope).

Pri gradnji niso razmetavali z denarjem

Pri tem je Boscarol mnenja, da pri prenovi niso razmetavali z denarjem. "Če računamo, da je gradbeni del stal deset milijonov, to pri 20 tisoč kvadratnih metrih pomeni 500 evrov na kvadratni meter," ob tem za Siol.net pove Boscarol in omeni, da so pri gradnji tudi obnovili temelje stavbe (protipotresno ojačali) ter dodali druge nove stvari, a pri tem poudari, da so se pri obnovi obnašali racionalno.

"Če me vprašate, ali smo zadovoljni s prenovo in je to tisto, kar smo si zastavili, lahko rečem, da smo zadovoljni. Še vedno vidimo kakšne možnosti, ki jih nameravamo implementirati v naslednjih letih, da bo projekt stalno živel in da se bo tudi zaradi obiskovalcev dogajalo nekaj novega in se bodo dogajale spremembe," je še ob tem poudaril Boscarol.

Boscarol: Objekt se mi je že od nekdaj zdel kulten

"Objekt smo na licitaciji kupili zato, ker se mi je že od nekdaj zdel kulten. Kolosej mi je bil všeč tudi že zaradi arhitekture. Takrat se nismo spraševali o tem, kaj bo v njegovi notranjosti. Zdelo se mi je škoda, da objekt propada, in ker mi je bila izklicna cena sprejemljiva, smo to kupili kot čisto naložbo," na vprašanje, zakaj so velik poudarek dali tudi kinodvoranam in drugim vsebinam, tudi takim, ki so jih obiskovalci nekoč v Koloseju že poznali, odgovori Ivo Boscarol.

"Počasi so se zadeve začele kristalizirati in smo začeli govoriti o vsebini. Naredili smo natančen poslovni načrt in se začeli spraševati o vsebinah in ekipi, ki bo to vodila, saj je to industrija, ki je mi še ne poznamo. In seveda tudi o tem, kako razpršiti tveganje, če gre s kinom kaj narobe, oziroma ali bo tudi kino dovolj močen magnet, da se bo investicija izplačala," še o vlaganju v kinodvorane in v objekt pove Boscarol.

Najmanjša dvorana (z rdeče obarvanimi sedeži) ima 57 sedežev ter je primerna tudi za poslovne in zasebne dogodke.

"Težko je imeti vzdržen poslovni načrt, če je objekt zaseden le od pet do šest ur na dan"

"Že po kmečki logiki vemo, da je zelo težko vzdrževati objekt in imeti vzdržen poslovni načrt, če je objekt zaseden le od pet do šest ur na dan. Lahko pa mu dodamo komplementarne vsebine, s katerimi lahko objekt živi ves dan. Po določenih simulacijah se je izkazalo, da damo kinu svojo veljavo, a da je del, ki naj bi ga kino prinesel, petdeset odstotkov ali celo manj," je še povedal Boscarol. Zato so v Odiseji načrtovali tudi druge vsebine, s katerimi razpršijo tveganje, če kino ne bi pritegnil zadovoljivega odziva.

Boscarol je pri obnovi poudaril tudi veliko novega vlaganja v kibernetsko varnost, strojne in elektro instalacije, ki so jih obnovili na objektu Odiseja. Pri večjih vlaganjih tudi načrtujejo večje prihodke in donose, zato načrtujejo, da se jim lahko tovrstna naložba povrne v od šestih do osmih letih.

Odiseja ima tudi multifunkcijsko dvorano za ples, jogo in druge športne aktivnosti, poslovne dogodke ter filmske projekcije in eno ločeno mini VIP-dvorano.

Eden največjih LED-zaslonov v tem delu Evrope

Od tega imajo tri dvorane LED-zaslone, med drugim tudi enega od največjih v tem delu Evrope. V objektu je tudi multifunkcijska dvorana za ples, jogo in druge športne aktivnosti, poslovne dogodke ter filmske projekcije. Manjšim dogodkom je namenjena mini VIP-dvorana, v središču Odiseje pa je osrednja avla kot novo prizorišče z velikim zaslonom LED. V centru so tudi številni lokali z raznovrstno, tudi gostinsko ponudbo.

V torek bodo vstopnice cenejše

Že v torek bo tako mogoče obiskati kino. Kino v torek bo cenejši, saj bo cena vstopnice 5,50 evra. Redna cena vstopnice v Odiseji od četrtka do nedelje (tudi za praznike in predpremiere) znaša 8,40 evra. V ponedeljek in sredo pa bo zanjo treba odšteti 7,40 evra.

Otroška vstopnica od četrtka do nedelje bo znašala 6,60 evra. V ponedeljek in sredo bo treba zanjo odšteti 5,70 evra, na torek (ki velja za kino dan) pa bo treba odšteti 5,50 evra.

Osrednja avla v Odiseji za razliko od nekdanjega Koloseja nima več odprtine na sredini, ampak osrednjo avlo in novo prizorišče z velikim LED-zaslonom. Na osrednji avli je tudi oder, ki ponuja prostor za koncerte in druge dogodke. Kapaciteta stojišč za koncerte je za okoli tri tisoč oseb, 1.200 oseb pa v primeru, da se poslušalci oziroma gledalci posedejo.

Projekt vreden več kot 25 milijonov evrov

"Lahko zveni nenavadno, ampak imeli smo privilegij, da lahko na tak način ustvarjamo novo zgodbo, na katero smo zdaj ponosni. Gre za projekt, vreden več kot 25 milijonov evrov. V družbi Odisejada, ki bo objekt upravljala, imamo strateškega partnerja iz filmske industrije ter izkušeno ekipo za organizacijo različnih dogodkov in upravljanje objekta," je pred odprtjem povedal ajdovski podjetnik Ivo Boscarol, zato verjame, da bodo z Odisejo vzpostavili odličen dodatek obstoječi ponudbi BTC ter s tem utrdili atraktivnost tega območja.

Ivo Boscarol v družbi vodje strateških projektov pri družbi Boscarol Maše Čertalič.

Vodja projekta Maša Čertalič je dodala: "V časih, ki so zelo nepredvidljivi, potrošniške navade pa spremenljive in pod izrazitim vplivom novih tehnologij ter drugačnih navad druženja, nam je v prestolnici uspelo oblikovati sodoben multifunkcijski kompleks, ki je dovolj modularen in fleksibilen, da ustreza različnim priložnostim, namenom, okusom, potrebam in generacijam pri srečanjih in druženjih."

Poleg filmskega programa pa si v družbi v naslednji fazi obetajo organizacijo filmskih festivalov, saj jim Odiseja zdaj to omogoča. Za jesen je že predvidenih nekaj dogodkov, med drugim izbor Miss Universe. Nastopili bodo Jan Plestenjak, skupina Flirrt in Tommy Cash, pa tudi stand-up komičarka Iliza Shlesinger, Klemen in Masters of rock.

Pred Odisejo je na njenem mestu 22 let deloval Kolosej

Objekt, v katerem bo domovala Odiseja, je bil zgrajen leta 2001 kot največji kino center v Sloveniji in je 22 let deloval pod imenom Kolosej. Leta 2010 se je začelo število njegovih obiskovalcev zmanjševati, oktobra 2016 pa je pristal v stečaju. Na drugi dražbi septembra 2022 ga je po izklicni ceni 6,4 milijona evrov kupila družba Boscarol. Po vrsti zapletov in stečajnem postopku je do prenosa lastništva prišlo marca 2023.



Lastnik kompleksa, družba Boscarol v lasti Iva in Anastasie-Taje Boscarol, je za obnovo in nadgradnjo namenil 10 milijonov evrov. Družba za upravljanje kompleksa Odisejada, katere lastniki so poleg Iva in Anastasie-Taje Boscarol še družba K-Honeste, sooblikovalka projekta, sicer pa prokuristka in namestnica generalnega direktorja Maša Čertalič, Peter Boscarol ter Nataša Gregorič, pa za opremo in tehniko osem milijonov evrov. Tržna vrednost Odiseje je ocenjena na 59,4 milijona evrov.

