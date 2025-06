V ljubljanskem BTC znova odpira vrata nekdanji Kolosej, od zdaj z imenom Odiseja. Novi lastnik, družba Boscarol, je propadajočo stavbo odkupil na dražbi leta 2022 in jo temeljito prenovil. Novi center bo večnamenski ter združeval kino, gledališče, koncerte, poslovne dogodke in sodobne prostore za druženje. Center bodo odprli 24. junija.

V Odiseji je 19 tisoč kvadratnih metrov površin, namenjenih dogodkom za vse generacije. Vključuje 12 univerzalnih dvoran za kinopredstave in druge dogodke različnih kapacitet, od 57 do 499 sedežev (skupaj so 3.004).

Od tega bodo imele tri dvorane LED-zaslone, med drugim tudi enega od največjih v tem delu Evrope. V objektu bo multifunkcijska dvorana za ples, jogo in druge športne aktivnosti, poslovne dogodke ter filmske projekcije. Manjšim dogodkom bo namenjena mini VIP-dvorana, v središču Odiseje pa bo osrednja avla, kot novo prizorišče z velikim zaslonom LED. V centru bodo tudi številni lokali z raznovrstno, tudi gostinsko ponudbo.

"Lahko zveni nenavadno, ampak imeli smo privilegij, da lahko na tak način ustvarjamo novo zgodbo, na katero smo zdaj ponosni. Gre za projekt, vreden več kot 25 milijonov evrov. V družbi Odisejada, ki bo objekt upravljala, imamo strateškega partnerja iz filmske industrije ter izkušeno ekipo za organizacijo različnih dogodkov in upravljanje samega objekta," je pred odprtjem povedal Ivo Boscarol.

Vodja projekta Maša Čertalič je dodala: "V časih, ki so zelo nepredvidljivi, potrošniške navade spremenljive in pod izrazitim vplivom novih tehnologij ter drugačnih navad druženja, nam je v prestolnici uspelo oblikovati sodoben multifunkcijski kompleks, ki je dovolj modularen in fleksibilen, da ustreza različnim priložnostim, namenom, okusom, potrebam in generacijam pri srečanjih in druženjih."

Poleg filmskega programa si v naslednji fazi obetajo organizacijo filmskih festivalov, saj jim Odiseja zdaj to omogoča. Za jesen je že predvidenih nekaj dogodkov, med drugim izbor Miss Universe. Nastopili bodo Jan Plestenjak, skupina Flirrt in Tommy Cash, pa tudi stand-up komičarka Iliza Shlesinger, Klemen in Masters of rock.

