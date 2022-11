Velik dan za dansko kraljico

Danes opoldne je 82-letna kraljica le zapustila Amalienborg in se s kočijo odpeljala do köbenhavnske mestne hiše, kjer je z balkona ob boku županje Sophie Haestorp Andersen pozdravila večtisočglavo množico.

Danska kraljica Margareta II. je danes v Köbenhavnu praznovala 50 let na prestolu. Praznovanje bi moralo sicer potekati že januarja, a ga je takrat omejila pandemija covid-19, zato so večino dogodkov preložili na september. A tudi takrat ni šlo vse po načrtih, saj je v približno istem času umrla britanska kraljica Elizabeta II.

Na danskem dvoru so ob jubileju za september načrtovali vrsto dogodkov, program pa so nato iz spoštovanja do pokojne britanske kraljice prilagodili. Med drugim so odpovedali vojaško parado pred palačo Amalienborg, kjer naj bi kraljica z balkona v družbi družine pozdravila množico. Prav tako so zamaknili ves zabavni program.

Z balkona je pozdravila večtisočglavo množico

Danes opoldne je nato 82-letna kraljica le zapustila Amalienborg in se s kočijo odpeljala do köbenhavnske mestne hiše, kjer je z balkona ob boku županje Sophie Haestorp Andersen pozdravila večtisočglavo množico, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"50 let ste nas vodili v dobrih in težkih časih," je na slavnostnem sprejemu dejala Andersenova in dodala, da je kraljica ves čas svoje vladavine vzor Dancem in najboljša predstavnica države. "Zelo smo ponosni, da ste naša kraljica," je še dejala županja.

Po smrti Elizabete II. je postala monarhinja z najdaljšim stažem

Margareta je po smrti Elizabete II. postala evropska monarhinja z najdaljšim stažem. Kraljica Danske je že od 14. januarja 1972, ko je na prestolu nasledila očeta Frederika IX. Na svetovni ravni jo s štiri leta daljšo vladavino prekaša le brunejski sultan. Njeno kraljestvo poleg Danske vključuje tudi Grenlandijo in Ferske otoke.

Velja za najbolj izobraženo med kraljicami in kralji. Tekoče govori štiri tuje jezike – švedščino, nemščino, francoščino in angleščino. Doma in po Evropi jo poznajo tudi kot umetnico, slikarko, koreografinjo in modno oblikovalko. Večino svojih barvitih oblek si je oblikovala sama.

Štirim vnukom je odvzela prinčevske nazive

Nedavno je štirim od skupno osmih vnukov odvzela prinčevske nazive, kar je sprožilo družinski spor. Kot razlog za to so v njeni palači navedli, da želi monarhinja s tem olajšati življenje otrokom svojega mlajšega sina, princa Joachima.

Kraljičini vnuki so sicer še vedno obdržali naziv grofov oziroma grofic hiše Monpezat, iz katere izvira njihov pokojni ded. Štirje otroci prestolonaslednika Frederika so medtem ohranili svoje nazive. Današnji sprejem v mestni hiši je bil prvi uradni dogodek po sporu glede nazivov, na katerem se je Margareta pojavila skupaj s svojima sinovoma.