Danes praznujemo 34 let samostojne Slovenije

Na današnji praznik obeležujemo 34. obletnico samostojne Slovenije. Takratna slovenska skupščina je 25. junija 1991, pred 34 leti, po nekajletnih prizadevanjih sprejela ključne dokumente za odcepitev Slovenije od takratne Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ) in nastanek samostojne države Slovenije – Temeljno ustavno listino o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji, ustavni zakon za njeno izvedbo in Deklaracijo o neodvisnosti.

V predsedniški palači si bodo obiskovalci lahko na dan državnosti ogledali delovne in protokolarne prostore urada predsednice republike ter se srečali s predsednico republike Natašo Pirc Musar. Pred predsedniško palačo bo med 9. in 16. uro postrojena častna straža Garde Slovenske vojske.

Ob deseti uri bo predsednica republike položila venec k Pomniku padlim v vojni za Slovenijo '91 na ljubljanskih Žalah.

Pirc Musar gostila veterane in svojce padlih v vojni za Slovenijo

Že v torek so v čast Sloveniji po državi potekali številni slavnostni dogodki. Predsednica Pirc Musar je v predsedniški palači gostila sprejem za veterane in svojce padlih v vojni za Slovenijo leta 1991. Zbranim se je zahvalila za junaštvo v času, ko se je svet močno zamajal. "Ker ste stali pokončno in neomajno, je lahko Slovenija obstala in postala svobodna," je poudarila.

Predsednica Pirc Musar je v predsedniški palači gostila sprejem za veterane in svojce padlih v vojni za Slovenijo leta 1991. Foto: STA Predsednik DS Marko Lotrič je na slavnostni seji DS pred dnevom državnosti poudaril, da je odločitev za samostojno državo terjala pogum, ki ga je danes treba znova zbrati za njen napredek. Tega ne bo brez skupnega napora in medsebojnega poslušanja, je poudaril ter med ključnimi izzivi izpostavil gospodarsko konkurenčnost in politično odgovornost. Slavnostne seje DS sta se udeležili tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

Slavnostne seje DS sta se udeležili tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Foto: STA Osrednja državna proslava se je odvila na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer je zbrane nagovorila predsednica republike Pirc Musar. Začela se je s topovskimi salvami z ljubljanskega gradu in pregledom častne enote Slovenske vojske ter ešalona praporščakov in zastavonoš. Sledil je prihod najvišjih gostov po rdeči preprogi, ob predsednici republike med drugim še predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič in premierja Roberta Goloba.

Ukom: Slovenija sodi med najuspešnejše članice EU

Iz Ukoma pa so ob dnevu državnosti sporočili, da Slovenija po številnih kazalnikih sodi med najuspešnejše članice EU. Ostaja prostor, kjer se posameznik lahko razvija, živi varno in dostojno življenje ter prispeva k skupnemu dobremu. V vladi si bodo prizadevali te vrednote še okrepiti, so napovedali.

Letošnji dan državnosti je po navedbah Ukoma priložnost, da se zavemo, da pravica naroda do samoodločbe, ki nam je omogočila več kot 30 let razvoja in napredka, ni samoumevna. Tragični dogodki, kot je vojna v Gazi, nas opominjajo, da je ta pravica marsikje še vedno nedosegljiva, nesprejemljivo je, da civilisti, otroci in celotna skupnost postajajo žrtve vojaških spopadov, so zapisali.

Slovenija je svojo samostojnost in neodvisnost slovesno razglasila dan po sprejetju ključnih dokumentov, 26. junija 1991, na Trgu republike v Ljubljani, ko je med drugim na drogu pred DZ zastavo dotedanje Socialistične republike Slovenije zamenjala zastava novonastale države Slovenije. A veselje ni trajalo dolgo, saj je sledila desetdnevna osamosvojitvena vojna. Oblast v Beogradu je želela namreč Slovenijo v SFRJ obdržati s silo, zato je z vojsko želela zasesti mejne prehode Slovenije s sosednjimi državami. Temu sta se uprli slovenska Teritorialna obramba in slovenska policija. Prvi oboroženi spopadi so se začeli 27. junija, končali pa 7. julija 1991, ko je bilo na Brionih ob posredovanju EU doseženo trimesečno premierje. A še preden je to poteklo, so oblasti v Beogradu začele postopen umik. Zadnji vojak jugoslovanske vojske je tako Slovenijo zapustil v noči na 26. oktober 1991, zato 25. oktobra obeležujemo dan suverenosti.