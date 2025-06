Pripravljeni na poletje? Po oddihu v Šmarjeških Toplicah vitkejši in z več energije

Zdaj je idealna priložnost, da si razbremenite organizem. Manj maščobnih oblog, manj maščob v krvi in manj strupov v organizmu pomeni tudi vitkejšo postavo, čistejšo kožo, boljšo prebavo in več energije, vse to pa je poleti dobrodošlo, kajne?

V Termah Šmarješke Toplice vam lahko vse to pomaga doseči njihova ekipa strokovnjakov, in to v razmeroma kratkem času – na posebne vrste oddihu s programoma SlimFit ali VitaDetox , ki trajata po pet, sedem ali deset dni.

S pomočjo zdravnikov, prehranskih svetovalcev, trenerjev in terapevtov boste najprej dobili jasno sliko o svojem zdravstvenem stanju – vključno z zmogljivostjo srca in kondicijo nasploh, s svojo biološko starostjo in sestavo tkiv, nato pa se boste lahko popolnoma prepustili skrbno vodenemu programu preobrazbe.

Program vključuje raznovrstne tretmaje, vadbe v naravi in v termalni vodi, sprostitvene tehnike, savnanje in prehrano, pripravljeno posebej za vas. Poteka pa v okolju, ki spodbuja dobro voljo, zmanjšuje stres in človeka motivira za osvojitev zdravih navad.

Sestavine za SlimFit prehrano in sveže stisnjene detox sokove v sezoni pridelajo sami na ekološkem vrtu, ali pa jih odkupijo od bližnjih, skrbno izbranih ekoloških kmetij. Foto: Arhiv Term Krka

Več kot samo hujšanje in razstrupljanje – to je nov način življenja

SlimFit in VitaDetox sta več kot le programa za izgubljanje teže in razstrupljanje. Z naravnimi metodami, ekološko prehrano, gibanjem v naravi in prenašanjem novih spoznanj o delovanju organizma ustvarjata temelje za trajno spremembo življenjskega sloga.

Po tem oddihu gostje poročajo o občutnih spremembah – o boljši telesni pripravljenosti, boljšem spancu in boljši prebavi, čistejši pomlajeni koži, vitkejši postavi, čvrstejših mišicah – in predvsem o več energije, večji samozavesti in sproščenosti.

Znameniti leseni termalni bazen v Termah Šmarješke Toplice. Foto: Arhiv Term Krka

Narava, ki zdravi

Za Terme Šmarješke Toplice je značilna predanost naravi. Pri njih je vse usmerjeno k trajnostni skrbi za telo in okolje – od naravnih učinkovin, ki jih uporabljajo v tretmajih, do hrane, ki jo pripravljajo iz živil iz lokalne ekološke pridelave. Hotelski zeliščni vrt, divja hrana z bližnjih travnikov in iz gozda in termalna voda – prav posebna je tista v edinstvenem lesenem bazenu skoraj neposredno nad vrelcem – ustvarjajo avtentično izkušnjo, kakršno težko najdete še kje drugje.

Opažanja gostov po oddihu VitaDetox: večja lahkotnost in več energije,

boljša prebava in manj napihnjenosti,

vitkejši pas in znatno manj poželenja po kalorični hrani in sladkarijah,

nižje vrednosti holesterola (LDL) in trigliceridov, uravnan krvni tlak,

manj težav z alergijami,

kakovostnejši spanec,

lepša, mladostnejša polt,

večja zbranost in jasnejše misli,

okrepljen imunski sistem – manj pogoste okužbe. Kaj občutijo gostje po oddihu SlimFit: občutno zmanjšanje maščobnih oblog in skladnejšo postavo,

večjo telesno vzdržljivost in mišični tonus,

večjo gibljivost, boljše ravnotežje in več moči,

spremembe v prioritetah in v gibalnih in prehranskih navadah,

boljšo samopodobo in večjo samozavest,

manj bolečin v križu in manj glavobolov,

višjo raven energije ves dan,

da imajo nadzor nad telesom, počutjem in zdravjem.

Naravne nege, kopeli in masaže v velnesu Vitarium Spa & Clinique sproščajo in spodbujajo izločanje maščob in toksinov. Foto: Arhiv Term Krka

Izkušnje kažejo, da so rezultati veliko boljši, če je gost sproščen in če se hujšanje začne v spodbudnem okolju, kjer so mu strokovnjaki na voljo ves čas. Zato je dobro, da si za začetek vzamete v Termah Šmarješke Toplice sedem ali pa vsaj pet dni in tu spoznate, katera vrsta gibanja in prehrane vam najbolj ustreza, in da na sproščen način osvojite nove navade.

SlimFit in VitaDetox sta edinstvena oddiha, ki vam bosta pomagala, da boste v poletje vstopili lahkotnejši, samozavestnejši in polni nove moči.

Zeleno, sveže okolje Šmarjeških Toplic pomirja in omogoča vadbe na prostem v vseh letnih časih. Foto: Arhiv Term Krka