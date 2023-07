Nikoli ni prepozno: danska kraljica je po 66 letih nehala kaditi

83-letna danska kraljica Margarete II. je po operaciji hrbta, ki jo je prestala februarja, po poročanju več virov nehala kaditi. Kraljica je bila dolga leta strastna kadilka, tej razvadi se je predala pri 17 letih in cigarete so skozi leta postale del njene javne podobe. Na dan naj bi pokadila dve škatlici cigaret znamke Karelia.

I'm flabbergasted to hear that Queen Margrethe of Denmark has quit smoking.

The court has confirmed that she haven't smoked since her back operation in Februar. The Queen, who has smoked since age 17, made smoking a part of her public persona & smoked 2 packets of Karelia a day. pic.twitter.com/Dbp0rCNDxj — JR (@Jakreg76) June 17, 2023

Svojo nezdravo razvado je danska kraljica opustila po 66 letih, kar je za dansko revijo BT potrdil tudi vodja komunikacij na danskem dvoru. "Res je, da kraljica od operacije hrbta ni kadila," so na kratko sporočili iz palače. Kraljica sicer ni nikoli skrivala, da je strastna kadilka. V zadnjih 50 letih je imela najraje grško znamko cigaret Karelia brez filtra, ki jih na Danskem ni mogoče kupiti v prosti prodaji, temveč so jih, vsaj do pred kratkim, uvažali posebej zanjo.

Foto: Guliverimage

Kaditi je začela pri 17 letih

Kot je razkrila v svoji biografiji Undervejs (On the way oziroma V teku), je začela kaditi pri 17 letih tudi zaradi staršev, kralja Frederika in kraljice Ingrid, ki sta bila oba kadilca. Še februarja je kraljica v intervjuju za Weekendavisen trdila, da ne bo nehala kaditi, in to odločitev pospremila z besedami: "Zdaj sem tako stara, da to ni več pomembno."

Sta se pa tega, da cigarete kraljica ni prižgala že od februarske operacije, veliko bolj kot prestolonaslednica sama razveselila njen sin, princ Frederik, in njena snaha, princesa Mary, saj na banketu, na katerega je Margarete povabila norveškega kralja Haralda in kraljico Sonjo, tudi v javnosti ni prižgala cigarete.

Danska kraljica Margrethe II. je kadila od svojega 17. leta. Foto: Guliverimage

Govori kar pet jezikov

Kraljica ima iz zakona z možem, francoskim diplomatom Henrijem oziroma Henrikom dva sinova, prestolonaslednika Frederika in mlajšega sina Joachima, leta 2018 pa je njen mož Henrik po več letih pešanja zdravja umrl.

Med drugim danska kraljica velja za največjo intelektualko oziroma izobraženko med evropskimi monarhi, saj se je šolala na kar petih univerzah, tudi na Cambridgeu, poleg tega pa govori kar pet jezikov, ob danščini še angleščino, francoščino, nemščino in švedščino.

Na danski prestol je sedla 14. januarja 1972 po smrti očeta, kralja Frederika IX.

