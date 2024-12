Britanski princ Harry se je prvič odzval na govorice, ki krožijo v tabloidih, da se z ženo Meghan Markle ločujeta. "Očitno sva se preselila in ločila že desetkrat ali celo 12-krat," je dejal v smehu in poudaril, da je nekatere novice treba preprosto ignorirati in jim ne posvečati pozornosti.

Govorice, da v zakonu vojvode in vojvodinje Susseške močno škriplje, krožijo že dalj časa. Ameriški tabloidi so jih znova spodbudili pred kratkim, saj se je par ločeno udeležil več javnih dogodkov. 40-letni princ Harry se je zdaj prvič odzval nanje. Bil je gost na konferenci DealBook Summit v New Yorku, ki jo vsako leto organizira časopis New York Times, in razpravljal o tematikah mainstream medijev, dezinformacijah in prizadevanjih, da bi digitalni svet postal varnejši.

Odraščal v soju žarometov

V pogovoru se je med drugim odzval na kritike, zakaj se z Meghan Markle v javnosti pogosto pojavljata ločeno. "Pozornost ni dobra stvar. Očitno sva se preselila in ločila že desetkrat ali celo 12-krat. Tem novicam težko slediš, zato jih preprosto ignoriraš," se je pošalil. Dodal je: "Najbolj se mi smilijo troli, ki kar upajo in upajo, da se bo nekaj zgodilo, potem pa so razočarani."

Spregovoril je tudi o življenju v ZDA, kjer živi z ženo in otrokoma. "Tukaj zelo uživam. Obstajajo številne dejavnosti, ki jih v Združenem kraljestvu nedvomno ne bi mogel početi," je izpostavil. Mlajši sin britanskega kralja je aprila letos dokončno pretrgal vezi z domačo državo in stalno prebivališče prijavil v Kaliforniji, kjer z družino živijo že štiri leta.

Z Meghan sta se spoznala leta 2016, se dve leti kasneje poročila, po številnih sporih s kraljevo družino in britanskimi tabloidi pa se preselila v ZDA in umaknila od kraljevih dolžnosti. Skupaj imata petletnega sina Archieja in triletno hčer Lilibet.

