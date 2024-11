Pogrebi članov britanske kraljeve družine so pripravljeni že dolgo vnaprej, saj gre za kompleksne dogodke, v pripravo katerih je vključenih ogromno ljudi. Zdaj je avtor knjige v biografiji Kralja III. med drugim razkril, kako se bo imenoval protokol ob pogrebu princa Williama in njegove žene.

Operacija pokojne britanske kraljice Elizabete II., ki je umrla leta 2022, je nosila kodno ime Operacija Londonski most (London Bridge). Vsak načrt za pogreb člana kraljeve družine dobi drugačno kodno ime na temo mostu. Med drugim je bil pokojni princ Filip pokopan po protokolu operacija most Forth.

Med zadnjimi razkritji avtorja Roberta Hardmana v zadnji verziji biografije kralja Karla III.: Novi kralj. Novi dvor. Zgodba iz ozadja (Charles III: New King. New Court. The Inside Story), je avtor razkril presenetljive novosti za pogrebe članov kraljeve družine in zadnja osvežena kodna imena.

Pogreb pokojne kraljice so začeli pripravljati veliko prej

V zadnji izdaji za revijo Hello je Hardman pojasnil: "Dejstvo je, da mora vse, kar bo vključevalo na tisoče vojakov, velik del policije in vseh drugih služb (javnih uslužbencev) ter vseh izdajateljev televizijskih programov in medijev, imeti nekaj načrtov." Dodal je, da so pogreb za kraljico Elizabeto II. resno začeli načrtovati dobrih 20 let prej, operacija pa je znana pod imenom London Bridge (Londonski most). "Ime je določil nekdanji vojvoda Norfolka in po tem imenu se imenujejo vsi pogrebni načrti za monarha, načrti za preostale člane kraljeve družine pa prav tako nosijo imena mostov in se spremenijo, ko se nekdo po lestvici pomakne navzgor," je povedal Hardman.

Načrt za pogreb kraljice matere, se je tako imenoval operacija most Tay, ko je bil današnji kralj Karel III. še valižanski princ, pa se je načrt za njegov pogreb imenoval operacija most Menai: gre za most med Walesom in otokom Anglesey, je poročal medij Hello.

Člani Williamove družine bodo nosili isto ime operacije

Zanimivo je bilo tudi razkritje, da se je, preden je princ William postal valižanski princ, njegov načrt imenoval most Clare: gre za znameniti most v Cambridgeu, on pa je bil vojvoda Kambriški (Duke of Cambridge).

Hardman je pojasnil tudi, da imajo vsi člani Williamove družine enako šifro, to je operacija Menai, ki jo ima tudi njegova žena Catherine. Operacije njunih treh otrok pa se bodo imenovale most Menai I, II in III. "To bi bil načrt, da bi znotraj vsake družine imeli Menai I, Menai II, Menai III," je pojasnil Hardman, ki naj bi v prenovljeni različici knjige razkril tudi novosti iz dnevnika pokojne kraljice in tudi, ali se bo kralj Karel v prihodnosti pobotal s svojim najmlajšim sinom, princem Harryjem.

