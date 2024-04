V začetku februarja so iz Buckinghamske palače sporočili, da so kralju Karlu III. diagnosticirali raka. Obolenje so odkrili med operacijo zaradi benignega povečanja prostate, pri tem pa navedli, da ne gre za raka prostate. Za katero vrsto raka boleha britanski monarh, ni znano.

Njegovo stanje "ni dobro"

Po naznanitvi diagnoze iz kraljeve palače niso sporočili, kako poteka zdravljenje in v kakšnem stanju je britanski kralj. Po poročanju portala The Daily Beast, ki se sklicuje na vire blizu palače, njegovo stanje "ni dobro", zato njegovi pomočniki intenzivno pripravljajo načrt za njegov pogreb.

Dokument, imenovan Operacija Menai Bridge, naj bi vseboval nasvete s pogreba pokojne kraljice Elizabete II., kaj se lahko in česa se ne sme. Resno načrtovanje njegovega pogreba se je začelo že dan po smrti njegove mame 8. septembra 2022.

Pokopan bo ob očetu, materi, starih starših in teti



Operacija Menai Bridge je kodno ime za smrt kralja Karla III. in načrte za njegov pogreb. Ime se nanaša na viseči most v Walesu, ki povezuje otok Anglesey s celinskim delom Walesa. Načrt med drugim vključuje objavo njegove smrti, obdobje žalovanja in podrobnosti državnega pogreba.



Po smrti kralja Karla III. bo prestol prevzel njegov najstarejši sin princ William. Njegova žena Kate Middleton, ki so ji pred kratkim prav tako diagnosticirali raka, bo postala kraljica. Po tem, ko bodo o smrti obvestili družino, bodo za to izvedeli predsednik vlade, sekretarji kabineta, drugi višji ministri in uradniki ter uradi kraljevega tajnega sveta.



Kot prvi bo izjavo o smrti kralja podal predsednik vlade. Ministrstvo za obrambo bo poskrbelo za strelske salve, razglasili bodo tudi minuto molka. Premier se bo nato srečal z novim kraljem Williamom, ki se bo v živo oglasil narodu, podobno kot je to storil njegov oče, ko je umrla kraljica Elizabeta.



Karla III. bodo pokopali v spominski kapeli kralja Jurija VI. na gradu Windsor, kjer počivajo kraljica Elizabeta II. in princ Filip, kralj Jurij VI. Britanski in kraljica mati Elizabeta ter princesa Margaret.

Kralj Karel in kraljica Camilla po velikonočni maši v kapeli svetega Jurija na gradu Windsor. Foto: Reuters

Ostajajo optimistični, a se pripravljajo na najhujše

"Seveda je odločen, da bo bolezen premagal. Vsi ostajajo optimistični, ampak njegovo stanje ni najboljše. Je slabše, kot prikazujejo," je za portal povedal neimenovani vir znotraj palače. Kralj se redkeje pojavlja v javnosti, a opravlja nekatere kraljeve obveznosti. Njegov prvi večji dogodek po diagnozi je bila velikonočna maša v kapeli svetega Jurija na gradu Windsor.

Kot kaže, se v kraljevi palači pripravljajo na najhujše in upajo na najboljše.

Po smrti kralja Karla III. bo prestol prevzel njegov najstarejši sin princ William. Foto: Guliverimage

Poglejte reportažo s pogreba pokojne kraljice Elizabete (19. 9. 2022):

