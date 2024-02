Britanski kralj ima raka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanskega kralja Karla III. so pred dvema tednoma sprejeli v eno izmed londonskih bolnišnic, kjer je prestal operacijo povečane prostate. Rakavo obolenje so mu odkrili med posegom.

Britanskega kralja Karla III. so pred dvema tednoma sprejeli v eno izmed londonskih bolnišnic, kjer je prestal operacijo povečane prostate. Rakavo obolenje so mu odkrili med posegom. Foto: Guliverimage

Britanski kralj Karel III. ima raka, so danes po poročanju BBC sporočili iz Buckinghamske palače. Za katero obliko raka gre, ni znano, so pa bolezen odkrili med posegom, ki so ga britanskemu monarhu opravili zaradi povečane prostate.