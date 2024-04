Na Instagram prišla še ena kraljeva družina

Britanska kraljeva družina je bila prva, ki je na Instagramu odprla uraden profil, najnovejši v vrsti kraljevih instagramerjev pa so Japonci.

Ko je japonski cesar Naruhito pred petimi leti na prestolu nasledil svojega očeta, je napovedal modernizacijo podobe, ki jo ima japonska cesarska družina v javnosti. Če je njegov dedek Hirohito, ko je leta 1926 sedel na prestol, med Japonci veljal za božanstvo, se želi Naruhito zdaj približati ljudstvu. Tudi tako, da je svojo družino ta teden pripeljal na Instagram.

"Bili so zadnja med prepoznavnimi kraljevimi družinami, ki se do zdaj niso povsem vključili v digitalno družbo," je za BBC dejal strokovnjak za družabna omrežja Andrew Hughes in obenem poudaril, da japonski vladar na družbenih omrežjih zagotovo ne bo delil podrobnosti iz svojega vsakodnevnega življenja.

"Pričakujemo lahko zelo zadržano vsebino, saj želi japonska cesarska družina poudarjati svojo konservativno podobo," je dejal Hughes, "zagotovo se ne bodo pojavljala dela v slogu Rezerve princa Harryja ali afere s Photoshopom."

Pravzaprav na cesarskem profilu @kunaicho_jp za zdaj ni objavljenega ničesar takšnega, česar ne bi videli že v medijskih poročilih o uradnih dogodkih, ki se jih udeležuje cesar Naruhito v družbi žene Masako in hčerke Aiko.

Kot je za BBC pojasnil Hughes, imajo Japonci do svoje cesarske družine drugačen, bolj spoštljiv odnos kot prebivalci evropskih kraljevin: "Zato jim na družbenih omrežjih ni treba neprestano objavljati, ampak tam le subtilno krepijo svojo podobo s tem, ko nadzorujejo, kaj je objavljeno in o čem se govori."