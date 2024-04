Nekdanja španska kraljica pristala v bolnišnici: sin delil, kakšno je njeno stanje

Nekdanja španska kraljica Sofia je nedavno končala v bolnišnici, španski kralj Filip VI. pa je prvič nagovoril medije in sporočil, kakšno je stanje njegove mame.

Novico o stanju svoje mame, nekdanje španske kraljice Sofie, je njen sin, španski kralj Filip VI., delil, medtem ko je v sredo zapuščal madridsko mednarodno bolnišnico Ruber, kjer naj bi bila njegova 85-letna mati sprejeta 9. aprila zaradi okužbe sečil, je poročal Daily Mail.

Španski kralj Filip VI. Španski je iz avta medijem delil podrobnosti o zdravljenju svoje mame, nekdanje španske kraljice Sofie (na fotografiji v družbi žene Letizie Ortiz). Foto: Profimedia

"Zelo dobro je, je vesela in komaj čaka, da jo odpustijo ter se čim prej vrne," je po poročanju Hola! iz avtomobila sporočil španski kralj. Po poročanju ABC Spain je monarh z mamo v bolnišnici preživel nekaj časa. Sklicujoč se na poročila palače so zapisali še, da je stanje kraljice Sofije izboljšalo zelo hitro in je ugodno ter da je na opazovanju.

Kraljica Sofia naj bi bila neverjetno zdrava

Kraljica Sofia naj bi bila sicer neverjetno zdrava in naj bi bila nazadnje hospitalizirana, ko je leta 1968 rodila bodočega kralja Filipa, poroča Euro Weekly News.

Dan, preden je pristala v bolnišnici, je bila nekdanja španska kraljica v Madridu, kjer se je udeležila maše v čast Fernanda Gomeza-Aceba v katedralni cerkvi oboroženih sil v Madridu. Prav tako so nekdanjo špansko kraljico ujeli 6. aprila, ko se je odpravljala na poroko Terese Urquijo, sicer vnukinje princese Marije Terezije Burbonske-Dveh Sicilij, ki se je poročila z Joséjem Luisom Martínezom-Almeido, županom Madrida.

Filip VI. Španski, je edini sin kralja Juana Carlosa I. in kraljice Sofije. Njegov oče se je 2. junija 2014 kot prvi španski kralj odpovedal prestolu, 19. junija 2014 pa ga je na prestolu nasledil Filip.

