Scariolo razkril španske karte in napovedal slovo

Košarkarske reprezentance in selektorji po Evropi počasi razkrivajo karte i začenjajo priprave na letošnje evropsko prvenstvo, ki ga bodo od 27. avgusta do 14. septembra gostili Ciper, Finska, Poljska in Francija. Med temi, ki so že razodeli širši spisek košarkarjev, je md drugim branilka naslova, Španija, pri kateri je selektor Sergio Scariorlo razkril 15 imen, na katera bo računal na pripravah, ob tem pa zatrdil, da bo evropsko prvenstvo njegovo zadnje tekmovanje na čelu Španije.

Španija je uradno predstavila svoj 15-članski seznam za EuroBasket 2025, na katerem bo pod vodstvom dolgoletnega glavnega selektorja Sergia Scariola branila naslov. Italijanski strokovnjak in največkrat odlikovani trener v zgodovini španske reprezentance je že pred začetkom tekmovanja in priprav napovedal, da se bo po koncu tekmovanja poslovil od izbrane vrste.

Scariolo je Španijo vodil dvakrat, in sicer v letih 2009-2012 in 2015 do danes, ter jo popeljal do osmih odličij na velikih tekmovanjih, medtem do štirih naslovov na evropskem prvenstvu in enem svetovnem, pa do srebra na olimpijskih igrah leta 2012 v Londonu ter brona štiri leta kasneje na OI v Riu in leto kasneje na evropskem prvenstvu, kjer je Španija sicer v polfinalu izgubila s Slovenijo, ki je nato osvojila naslov evropskih prvakov.

Italijanski strateg, ki naj bi v novi sezoni prevzel vodenje Real Madrida, je na seznam uvrstil 15 košarkarjev, od tega le Santi Aldama igra v ligi NBA, kjer brani vrste Memphis Grizzlies. Na seznamu med drugim ni Sergia Llulla, ki je končal reprezentančno pot, pa tudi Alexa Abrinesa in Usmana Garube. Vloga naturaliziranega košarkarja bo pripadla članu Panathinaikosa, Lorenzu Brownu.

Širši spisek reprezentance: Alberto Abalde (Real Madrid), Eli Ndiaye (Atlanta Hawks), Santi Aldama (Memphis Grizzlies), Dario Brizuela (Barcelona), Willy Hernangomez (Barcelona), Joel Parra (Barcelona), Lorenzo Brown (Panathinaikos), Juancho Hernangomez (Panathinaikos), Alberto Diaz (Unicaja), Yankuba Sima (Unicaja), Sergio de Larrea (Valencia), Xabi Lopez-Arostegui (Valencia), Jaime Pradilla (Valencia), Josep Puerto (Valencia) in Santi Yusta (Casademont)

Slovenski selektor Aleksander Sekulić seznama košarkarjev, na katere bo računal letos poleti še ni razkril.

Preberite še: