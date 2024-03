William in Kate z otroki zapustila Windsor

Princ William je pretekli konec tedna z ženo Kate in svojimi tremi otroki s helikopterjem odletel s posestva Windsor pri Londonu, kjer sicer prebivajo. Po princesinem petkovem razkritju, da so ji odkrili raka, se je družina po poročanju Entertainment Tonight umaknila v grofijo Norfolk, natančneje na posestvo Sandringham, ki je bilo priljubljena podeželska rezidenca kraljice Elizabete II.

V Sandringhamu bodo preživeli velikonočne počitnice, po poročanju Page Six se letos ne bodo udeležili velikonočnega bogoslužja v kapeli svetega Jurija, kamor običajno pride celotna kraljeva družina, ampak bodo velikonočne praznike praznovali v ožjem družinskem krogu.

Princesa Kate je v petek v videonagovoru javnosti sporočila, da so ji odkrili raka in da jo čaka preventivna kemoterapija. "Dobro sem in z vsakim dnem sem močnejša. Vse, ki se soočate s to boleznijo v kakršnikoli obliki, prosim, ne izgubite vere ali upanja. Niste sami," je poudarila.

Že pred tem je britansko javnost šokirala vest, da se za rakom zbolel tudi kralj Karel III. Buckinghamska palača podrobnosti o njegovem zdravstvenem stanju ne razkriva.