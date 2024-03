Britanska princesa Kate razkrila, da ima raka

Že dlje časa se je ugibalo, kaj se dogaja s princeso Kate. Ta se je danes oglasila na družbenih omrežjih in povedala, da so ji odkrili raka in da je trenutno v zgodnji fazi zdravljenja.

Potem ko je princesa Kate januarja uspešno prestala abdominalno operacijo, so nadaljnji testi pokazali, da je rak prisoten. "Ekipa zdravnikov mi je predlagala, naj preventivno opravim kemoterapijo in zdaj sem v zgodnji fazi zdravljenja.