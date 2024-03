Kate ujeli v javnosti, a mnogi ne verjamejo, da je to res ona

V medijih se je pojavil posnetek princa Williama in Kate, kako dobro razpoložena nakupujeta. Toda pregovorno sumničava spletna javnost ne verjame, da je to res britanska princesa.

Britanski tabloid The Sun in ameriški TMZ sta objavila videoposnetek britanskega princa Williama in njegove žene Kate, kako v Windsorju prihajata iz trgovine z lokalno pridelanimi živili. Posnetek naj bi nastal pretekli konec tedna, na njem pa je športno oblečena princesa, ki se v javnosti uradno ni pokazala že vse od lani, videti zelo dobro razpoložena.

Poglejte:

"Po vseh govoricah, ki krožijo, me je šokiralo, da se je nenadoma pojavila tukaj," je neimenovan očividec povedal za The Sun, "Kate je nakupovala z Williamom, videti je bila srečna in zadovoljna."

Spletna javnost, v kateri v zadnjih tednih krožijo vse bolj divje teorije, kaj se s Kate dogaja, pa je do objavljenega posnetka precej sumničava. Mnogi uporabniki družbenih omrežij so prepričani, da na posnetku sploh ni Kate, ampak njena dvojnica, ki jo je palača v javnost poslala, da bi utišala govorice.

Trgovina z lokalnimi pridelki in izdelki, kjer sta nakupovala William in Kate. Foto: Guliverimage

V kraljevi palači sicer vztrajajo, da je s princeso vse v redu in da dobro okreva po januarski operaciji, kraljeve dolžnosti – tudi nastope v javnosti – pa bo začela opravljati po veliki noči.