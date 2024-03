Odgovorila je na govorice, da je ljubica princa Williama

Med množico teorij o tem, kaj se dogaja s princeso Kate, ženo princa Williama, je tudi ta, da ji je dokončno prekipelo zaradi moževe nezvestobe. Spletni detektivi in teoretiki zarote so namreč prepričani, da se je William že pred časom zapletel z Rose Hanbury, ki naj bi bila nekoč dobra prijateljica njegove žene.

Princ William, Kate Middleton in Rose Hanbury leta 2016 Foto: Profimedia

Rose Hanbury se je leta 2009 poročila s 23 let starejšim markizom Davidom Cholmondeleyjem, mu še istega leta rodila sinova dvojčka, sedem let pozneje pa še hčerko.

Rose Hanbury z možem na kronanju kralja Karla III. maja lani Foto: Guliverimage

A to, da je poročena, ne ustavi govoric, da naj bi že dolga leta ljubimkala z Williamom, nekateri pa so prepričani celo, da sta njena sinova v resnici Williamova. Podobno kot kraljeva palača raznih teorij in govoric ni komentirala niti Rose Hansbury – do preteklega konca tedna, ko se je vendarle oglasila in prek svojih odvetnikov mediju Business Insider sporočila, da so navedbe o njenem razmerju z Williamom popolnoma neresnične.

Oglejte si še: