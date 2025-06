Nova nemška zakonodaja o osebnem imenu, ki velja od 1. maja letos, že kaže prve učinke. Možnosti glede izbire rojstnega priimka in priimka ob sklenitvi zakonske zveze so znatno večje. Število zahtev za spremembo imena se je od 1. maja v številnih matičnih uradih v zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija večkrat povečalo, kaže študija nemške tiskovne agencije (dpa). Nova dvojna in družinska imena so še posebej iskana - tako med poročenimi pari kot med otroki, navaja T-online.

Ključna sprememba: skupni dvojni priimek

Eden od osrednjih elementov reforme predvideva, da lahko poročeni pari po novem skupaj uporabljajo enak dvojni priimek, kar je bilo prej dovoljeno le enemu partnerju. Sprememba pa velja tudi za nazaj. Pari, ki so že poročeni, lahko naknadno uskladijo svoje priimke, vključno s priimki svojih otrok.

Zanimanja za spremembe je veliko. Samo v Kölnu so maja zabeležili več kot 130 sprememb priimkov, medtem ko se je v prejšnjih mesecih povprečje gibalo okoli 20. V Düsseldorfu se je število poizvedb od sredine aprila do sredine junija podvojilo na približno 600 v primerjavi z enakim obdobjem lani.

V Dortmundu so letos že zabeležili približno 260 vlog za spremembo priimka – od tega približno 100 za otroke. Tudi mesti Bonn in Bielefeld beležita porast.

Možev priimek še vedno najpogostejša izbira

Kljub novim svoboščinam je tradicionalni skupni zakonski priimek še vedno najbolj priljubljen. Najpogosteje se pari odločajo za možev priimek. V Bonnu so se maja le štirje od 139 mladoporočencev odločili za skupni dvojni priimek. V Münsterju jih je bilo pet od 250.

Dvojni priimki se pogosteje zahtevajo v obstoječih zakonskih zvezah. V teh primerih otroci pogosto prejmejo tudi enak dvojni priimek.

Otroci poročenih parov bodo po rojstvu prav tako prejeli skupni dvojni priimek, ne glede na to, ali sta starša poročena. Vendar pa bodo skupni priimki ostali možni le za poročene pare ali osebe v registrirani partnerski skupnosti.