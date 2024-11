Sin norveške princese je osumljen posilstva

Policija je v ponedeljek zaradi suma posilstva pridržala sina norveške princese Mette-Marit, danes pa je vložila zahtevo za odreditev preiskovalnega pripora za 27-letnika, je sporočilo Okrožno sodišče v Oslu. Hoeiby, za katerega je to že tretja aretacija v nekaj mesecih, obtožbe zanika.

Mariusa Borga Hoeibyja, sina norveške princese Mette-Marit, so v ponedeljek pridržali na podlagi suma o "spolnem odnosu z osebo, ki je nezavestna ali se iz drugih razlogov ne more upreti dejanju", poročajo tuje tiskovne agencije.

Septembra so organi pregona 27-letnika prijeli na podlagi obtožb o zlorabi več žensk, kršitvi prepovedi približevanja in vožnji brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Pred tem so ga poleti obravnavali zaradi fizičnega napada na tedanjo partnerko.

Hoeiby ni uradno član kraljeve družine

Pred napadom je 27-letnik užival droge in alkohol, krivdo pa je priznal. Druge obtožbe zanika, je za ameriško televizijsko mrežo NBC News v torek povedal njegov odvetnik Oeyvind Bratlien.

Hoeiby, ki uradno ni član norveške kraljeve družine, se je rodil leta 1997 v razmerju, ki ga je Mette-Marit imela pred poroko z norveškim prestolonaslednikom, princem Haakonom.

Hoeiby se je rodil leta 1997 v razmerju, ki ga je Mette-Marit imela pred poroko z norveškim prestolonaslednikom, princem Haakonom. Foto: Guliverimage

Preberite še: