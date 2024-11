Španski kraljevi par je danes znova obiskal regijo Valencia, ki so jo konec oktobra prizadele uničujoče poplave. Potem ko sta bila kralj Felipe VI. in kraljica Letizia ob prvem obisku pred dvema tednoma med protestniki deležna jeze, sta ob tokratnem obisku naletela na toplejši sprejem domačinov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Med prejšnjim obiskom regije, ko je kraljevi par kraj Paiporta obiskal skupaj s španskim premierjem Pedrom Sanchezom in predsednikom vlade v Valencii Carlosom Mazonom, so bili visoki gostje deležni obmetavanja z blatom in besnih zmerljivk.

Med tokratnim sprehodom po ulicah mesta Chiva in bližnjega Utiela pa so domačini kralja Felipeja VI. in kraljico Letizio spodbujali. Območje jim je zdaj v veliki meri uspelo očistiti blata, razbitin vozil, smeti in gospodinjskih predmetov, ki so jih raznesle poplavne vode, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tri tedne po naravni nesreči sta se Felipe in Letizia pogovarjala s prebivalci, jih objela in jim stisnila roko. Na posnetkih, ki jih je predvajala španska televizija, je bilo videti ljudi, ki so vzklikali "Naj živi kralj" in "Naj živi kraljica".

Uničujoče oktobrske poplave so v Španiji po zadnjih podatkih vlade v Madridu skupaj terjale 227 življenj, od tega 219 v regiji Valencia. 11 ljudi še vedno pogrešajo. Na določenih predelih je v nekaj urah padla letna količin padavin.