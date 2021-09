Španski kraljevi par obiskal prebivalce La Palme #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od začetka izbruha ognjenika na La Palmi je minilo že pet dni. Zaskrbljenost nad strupenimi plini je bila zaman, saj so izmerili nizko vsebnost žvepla v zraku.

Španska krizna vojaška enota se je podala v neposredno bližino lave, kjer so izmerili nizko vsebnost žvepla v zraku. Miguel Angel Morcuende, tehnični vodja posebnega načrta civilne zaščite in nujnih odzivov na vulkansko tveganje, pravi, da skrbi zaradi vsebnosti ogljikovega dioksida v zraku ni, saj je njegova najvišja koncentracija šele na višini tri tisoč metrov. Prav tako se skrb, da bi lava dosegla morje, zmanjšuje, ker predvidevajo, da se bo njena hitrost drastično upočasnila.

Prebivalci, ki jih vulkanski izbruh ni močno prizadel, so se v velikem številu odzvali z donacijami hrane, oblek in drugih pripomočkov, potrebnih za vsakdanje življenje.

V četrtek sta kralj Felipe VI. in kraljica Letizia obiskala evakuirane prebivalce v kriznem centru v El Fuertu. Govorila sta predvsem s starejšimi in težko mobilnimi, ki sta jim namenila spodbudne besede, in pohvalila krizne delavce, ki pomagajo vse ure v dnevu.