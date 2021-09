Na španskem otoku La Palma izbruhnil vulkan

Izbruh so pričakovali, saj so na območju v minulih dneh zabeležili več tisoč potresnih sunkov, tla pa so se ponekod dvignila, kar je znak, da se pod njimi nabira magma, piše STA

O evakuaciji vseh več kot 80.000 prebivalcev La Palme oblasti zaenkrat ne razmišljajo, so pa prebivalce južnega dela otoka pozvale, naj si za primer evakuacije pripravijo najnujnejšo prtljago, vključno z mobilnimi telefoni, osebnimi dokumenti in morebitnimi zdravili.

Danes so evakuirali le 40 ljudi, ki se težko gibajo, iz vasi v neposredni bližini vulkana. Foto: Reuters

Zadnji vulkanski izbruh na La Palmi je bil oktobra 1971, ko je vulkan Teneguia lavo bruhal več kot tri tedne. La Palma sicer za razliko od bolj znanih otokov, kot so Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote in Tenerife, ni priljubljena med turisti.

Oglejte si še nekaj videoposnetkov današnjega izbruha:

BREAKING: Volcanic eruption on Canary Island of La Palma in Spain. pic.twitter.com/XghhbjqBPO — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 19, 2021

A volcano erupted on the Spanish Canary island of La Palma, sending a plume of thick gray smoke and ash into the air from the Cumbre Vieja national park in the south of the island https://t.co/279rso0WOT pic.twitter.com/fGUSScsTdY — Reuters (@Reuters) September 19, 2021

THE ERUPTION HAS JUST BEGUN IN LA PALMA. THESE IMAGES HAVE BEEN RECORDED BY INVOLCAN PERSONNEL #LaPalma #volcanology pic.twitter.com/twJwZfbAjw — INVOLCAN (@involcan) September 19, 2021