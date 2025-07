Na Islandiji nov vulkanski izbruh #video

Na polotoku Reykjanes jugozahodno od islandske prestolnice Reykjavik so zjutraj zabeležili nov vulkanski izbruh. Na posnetkih javne radiotelevizije RUV je videti živo rdeči tok lave iz razpoke, ki je nastala ob predhodnem potresu. Prebivalci niso ogroženi.

Razpoka v dolžino meri okoli 700 metrov, je sporočil islandski vremenoslovski inštitut.

Oblasti so preventivno evakuirale med turisti priljubljeno geotermalno zdravilišče Modra laguna. Izbruh sicer ne predstavlja grožnje prebivalstvu in infrastrukturi. Prav tako ne vpliva na letalski promet.

To je deveti izbruh na območju po decembru 2023. Strokovnjaki so glede na količino magme pričakovali, da bo do izbruha prišlo šele jeseni.