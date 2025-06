Posnetki razkrivajo, kako je izbruh Etne presenetil turiste #video

Ponedeljkov izbruh vulkana Etna na Siciliji je bil po navedbah strokovnjakov najmočnejši v zadnjih štirih letih. Na družbenih omrežjih so se pojavili posnetki turistov, ki jih je nenadno bruhanje lave in pepela prisililo v beg po pobočju.

Nad Etno se je v ponedeljek zjutraj pojavil kilometer visok oblak dima, ki je nastal zaradi močnega toka lave po zrušenju delov jugovzhodnega kraterja ognjenika. Aktivnost vulkana sicer ni predstavljala nevarnosti za turiste in prebivalce v naseljih pod vulkanom, a številni turisti, ki so se povzpeli do kraterja, so ga bili prisiljeni čim hitreje zapustiti.

Vulkanolog Dougal Jerram je za britanski časnik The Independent dejal, da so lahko vulkanski izbruhi precej spektakularni, zato privabljajo množice radovednežev. Mogoče si jih je ogledati tudi na varni razdalji, a varnost mora biti vedno na prvem mestu.

"Obiskovalci morajo razumeti, kakšna so tveganja in kakšne so omejitve," je povedal za The Independent. Na Etni, enem najbolj aktivnih vulkanov na svetu, je turistom običajno dovoljeno iti vse do Doline levov, je pojasnil Jerram.

Obiskovalcem svetuje, da se na ogled vulkana podajo z usposobljenimi vodniki, ki so opremljeni z radijskimi zvezami.

Turistični in pohodniški ogledi na Etno so po včerajšnjem izbruhu danes znova odprti, poroča The Independent.