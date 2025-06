Turisti bežijo z Etne, da bi si rešili življenje

Hey ce sont mes images 😂😂😂 https://t.co/1aoHmSdzeo — 🥗Aurelien Pouzin🍯 (@aurelienpouzin) June 2, 2025

Italijanski Nacionalni inštitut za geofiziko in vulkanologijo je dopoldne izdal sporočilo, v katerem je zapisal: "V zadnjih nekaj urah se je vulkanska aktivnost, o kateri smo poročali zgodaj zjutraj, nadaljevala s strombolskimi eksplozijami naraščajoče intenzivnosti, ki so trenutno zelo intenzivne in skoraj neprekinjene. V zadnjih nekaj urah so na območju Piano Vetore opazili pojav majhne količine drobnega pepela."

Strombolski izbruhi sicer vključujejo zmerne izbruhe ekspanzijskih plinov, ki v cikličnih ali skoraj neprekinjenih manjših izbruhih izmetavajo strdke žareče lave, pojav opisuje Britanska enciklopedija.

Po podatkih spletne strani Volcanic Discovery so se pred izbruhom pojavili vulkanski tresljaji, ki so se začeli v nedeljo okoli 22. ure po lokalnem času in dosegli vrhunec malo pred 1. uro zjutraj.

Svetovalni center za vulkanski pepel v Toulousu, eden od devetih takšnih centrov po vsem svetu, ki spremljajo tveganja za letalski promet, je opozoril, da je oblak vulkanskega pepela dosegel višino približno 6.400 metrov.