Zaradi izbruha Etne zamude na letališču v Catanii

Izbruh vulkana Etna in dim, ki se je dvigoval tudi več kilometrov visoko, sta danes povzročila nevšečnosti na mednarodnem letališču v Catanii na italijanskem otoku Sicilija. Zaradi tega je prišlo do več zamud pri prihodih in odhodih letov, nekaj pa tudi odpovedi, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.