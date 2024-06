Izbruhnil je eden najaktivnejših vulkanov na svetu #video

Izbruhnil je na območju nacionalnega parka na Havajih, ki je od leta 2008 zaprt za javnost zaradi razpokane zemlje in podorov skal. "Na posnetkih spletne kamere je viden sij, kar nakazuje, da iz razpok trenutno bruha lava," so sporočili z inštituta. Dodali so tudi, da še ni mogoče reči, kako dolgo bo izbruh trajal.

Glede na to, da je kraj izbruha oddaljen od večjih naseljenih krajev, ocenjujejo, da nevarnosti za tamkajšnje prebivalstvo ni. "Izbruh je trenutno v teku, vendar poteka na oddaljeni lokaciji v narodnem parku, količina izbruha je majhna in ne predstavlja neposredne nevarnosti za človeška življenja ali kritično infrastrukturo," so še sporočili.

Župan: Izbruh na enem najvarnejših krajev. Skrbi me le kakovost zraka.

Župan Mitch Roth je dejal, da so prebivalci na izbruhe navajeni. "Ljudje morajo samo razumeti, da se to dogaja na enem najvarnejših krajev, kjer se lahko zgodi. Prav nobena lastnina ni ogrožena. Edina stvar, ki me zdaj malo skrbi, je kakovost zraka," je dejal Roth.

Kilauea je nazadnje izbruhnila septembra 2023, pa junija 2023, ko je izbruh trajal več tednov. Observatorij je v urah pred začetkom izbruha zabeležil približno 250 potresov pod vrhom Kilauee.