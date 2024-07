Rdeči alarm v Italiji: izbruhnil še en vulkan #video

E ancora, sempre confronto tra camera a infrarossi (sinistra) e visibile (destra) dei flussi piroclastici che entrano in mare dopo aver percorso tutta la lunghezza della Sciara del Fuoco.

Video fornito dai progetti #UNO e #Dynamo.#Stromboli #INGV

Na Nacionalnem inštitutu za geofiziko in vulkanologijo (INGV) so navedli, da so povečano vulkansko aktivnost zaznali na gori Stromboli, aktivnem vulkanu na otoku. Lava in pepel sta se zlila iz vulkana v morje.

P.s. questa pazzesca fotografia dello Stromboli è stata scattata oggi al tramonto... credo che una scena simile sia impossibile anche solo da immaginare nel 99.9% del pianeta. Che posto magico 🌋



Foto relizzata e concessa da Sebastiano Cannavò di Stromboli Stati d'Animo ©️

Na Stromboliju živi le nekaj sto ljudi, sicer pa je otok izjemno priljubljen med turisti, ki sem prihajajo iz Italije ali Sicilije, da bi se povzpeli na 920 metrov visok vulkan. Prebivalce in turiste so oblasti pozvale, naj upoštevajo navodila civilne zaščite.

Prav te dni je sicer ponovno izbruhnil vulkan Etna na Siciliji, ki bruha lavo in gost dim. Etna je eden najaktivnejših vulkanov na svetu, še posebej aktiven je v bližini jugovzhodnega kraterja. Je tudi največji delujoči vulkan v Evropi, visok okoli 3.300 metrov.