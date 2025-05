Panika na ulicah Neaplja: območje supervulkana stresel potres z magnitudo 4,4

Earthquake and 'major seismic swarm' hits Naples as mayor appeals citizens for calm https://t.co/QIvsVLer7T — Daily Mail Online (@MailOnline) May 13, 2025

Potres z magnitudo 4,4 je drugi najmočnejši, kar so jih kdaj zabeležili v Campi Flegrei. Območje je potres stresel tudi 13. marca, takrat z magnitudo 4,6.

To je prvič, da se je tako močan potres zgodil sredi dneva. Na ulicah je zavladala panika, učence so evakuirali iz šol, piše Corriere dela Sera.

Italie 🇮🇹

🔸Grosse secousse magnitude 4.4 à une profondeur de 2,6 km vient de secouer la baie de Naples. Épicentre au niveau de la ville de Pouzzoles.

🔸 Apparemment deux séismes majeurs qui ont secoué la baie de Naples en cette matinée.

Le premier à 4.0 et le second à 4.4. pic.twitter.com/naSbdqWM6G — jfgino (@jfgino) May 13, 2025

Zabeležili več potresov

Nekaj ​​minut pred potresom z magnitudo 4,4 so zabeležili dva manjša potresa, oba z magnitudo 2,1. Potres so čutili na celotnem območju Campi Flegrei in v številnih soseskah Neaplja. Petnajst minut po najmočnejšem sunku so zabeležili še enega z magnitudo 3,5. Italijanski inštitut za geofiziko in vulkanologijo (INGV) je poročal o seriji potresov.

Nemudoma so sklicali sile Centra za koordinacijo izrednih razmer, da bi ocenili razmere. Minister za civilno zaščito Nello Musumeci je sklical nujni sestanek v Rimu z vodji civilne zaščite in organa Casa Italia, da bi ocenili tehnične posnetke in razmere na območju Campi Flegrei.