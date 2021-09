Grozljivi prizori iz La Palme: lava uničuje vse pred seboj, evakuirali že šest tisoč ljudi #foto #video

Nič ne kaže, da se bo delovanje vulkana na španskem otoku La Palma umirilo. Izbruhi so vse močnejši in lava že četrti dan uničuje vse pred seboj. Svoje domove je moralo zapustiti šest tisoč ljudi. Videoposnetek prikazuje, kako kosi lave popadajo v bazen, reka lave pa je vse bližje bolj poseljenim območjem otoka in oceanu.

Kanarski otoki so sicer vulkanskega izvora, vulkan Cumbre Vieja na otoku La Palma pa je prvič v zadnjih 50 letih izbruhnil v nedeljo. Število ljudi, ki so morali zapustiti svoje domove, se iz dneva v dan zvišuje. Uničenih je več kot 200 domov, prizadeti prebivalci so danes še naprej skušali rešiti svoje imetje.

Z otoka, na katerem živi več kot 80 tisoč ljudi, so evakuirali že šest tisoč prebivalcev. Za zdaj o smrtnih žrtvah ne poročajo.

Posnetki iz zraka prikazujejo, kako lava uničuje vse pred seboj. Lava s temperaturo več kot tisoč stopinj Celzija prekriva gozdne in kmetijske površine, polzi med ulicami in se počasi približuje oceanu.

Kaj se bo zgodilo, ko bo lava dosegla ocean?

Lava je prekrila 154 hektarjev površin in se nevarno približuje bolj poseljenim območjem na otoku, poroča Sky News. Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko lava, ko bo dosegla ocean, povzročila več eksplozij in oblakov nevarnih strupenih plinov. Sicer so pričakovali, da bo lava ocean dosegla že v ponedeljek zvečer, a se je njen tok nekoliko upočasnil. Lava se je proti obali sprva spuščala s hitrostjo 700 metrov na uro, nato pa se je njena hitrost do danes znižala na 200 metrov na uro.

Vodja regionalne vlade Angel Victor Torres je škodo, vključno z uničenimi nasadi in infrastrukturo, ocenil na "zagotovo več kot 400 milijonov evrov".

Prebivalci poskušajo rešiti, kar se da

V mestecu Todoque na zahodu otoka La Palma so prebivalci na tovornjake naložili oblačila, pohištvo, kolesa, vzmetnice in vse, kar ni bilo pritrjeno. "Najpomembnejši so dokumenti o lastništvu, ki jih bodo od nas zahtevali pozneje, ko tu ne bo ničesar več," je dejal eden od prebivalcev.

Oblasti prebivalce svarijo pred strupenimi plini, vulkanskim pepelom, kislim dežjem in možnostjo potresov. Od izbruha vulkana so se tla zatresla že več kot tisočkrat.