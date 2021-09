Močan potres stresel Jugovzhodno Avstralijo

Jugovzhodno Avstralijo je stresel potres z magnitudo 5,8, ki je poškodoval stavbe v mestu Melbourne. Čutili so ga tudi v sosednji Južni Avstraliji in Novem Južnem Walesu, poročajo na portalu BBC.

Premier Scott Morrison je dejal, da po do zdaj znanih podatkih ni prišlo do resnih poškodb. Po prvem potresnem sunku sta sledila še dva manjša z magnitudo 4,0 in 3,1. Čeprav je to eden največjih avstralskih potresov v zadnjih letih, se zdi, da ni povzročil večje škode.

Državna služba za nujne primere je prebivalce opozorila, naj bodo pozorni na morebitne nove popotresne sunke."Če se nahajate v Viktoriji, ste v nevarnosti. Pričakujte popotresne sunke, izogibajte se poškodovanim zgradbam in drugim nevarnostim. Izogibajte se vožnji, razen v nujnih primerih," so sporočili.

Evakuirali so prebivalce več stolpnic in mestno bolnišnico, zaradi poškodb so prekinili obratovanje nekaterih mestnih tramvajskih prog.

Potresi v Avstraliji niso pogosti

Veliki potresi so v Avstraliji redki, ker celina leži v središču na tektonski plošči. Po poročanju avstralske agencije za geoznanost je potres segel do 10 kilometrov v globino. Območje Avstralije potresi prizadenejo približno na deset let.