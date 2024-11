Španski premier Pedro Sanchez ter kraljevi par, kralj Felipe VI. in kraljica Letizia, so bili danes na v poplavah močno prizadeti pokrajini Valencia deležni jeznih protestov. Na obisku v kraju Paiporta so zbrani, jezni zaradi neustreznih svaril pred poplavami in nezadostne pomoči, vzklikali "morilec" in proti gostom med drugim metali blato. Posnetek si oglejte zgoraj.

Kralj in kraljica sta skupaj s Sanchezem in drugimi visokimi predstavniki oblasti obiskala mesto Paiporta, eno najhuje prizadetih v silovitih poplavah, ki so ta teden vzele najmanj 217 življenj.

Jezna množica zbranih jih je pospremila z vzkliki, kot so "morilec" in "sramota". Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je bilo največ jeze usmerjene v Sancheza in predsednika pokrajine Carlosa Mazona, ki so ga tudi pozivali k odstopu.

Kralj jih je skušal pomiriti

Kot piše španska tiskovna agencija EFE, je kralj poskušal pomiriti ljudi in se z njimi pogovoriti, nakar je celotna delegacija zapustila mesto. Kralj in kraljica naj bi kljub temu obisk nadaljevala v prav tako hudo prizadeti Chivi.

Poplave brez primere je minuli teden na območju povzročilo deževje, ki se je začelo že v ponedeljek zvečer. Od več kot 200 umrlih jih je kar 62 življenje izgubilo prav v Paiporti, predmestju Valencie. Posledice uničenja so vidne povsod – ulice so še vedno preplavljene z blatom, uničeni avtomobili in predmeti, ki jih je nanesla voda, ležijo vsepovsod.

Med prebivalci vlada jeza zaradi prepričanja, da so jih oblasti o nevarnosti obvestile prepozno, po sami naravni nesreči pa naj ne bi prejeli zadosti pomoči.

V soboto je premier Pedro Sanchez na območje napotil dodatnih 10.000 vojakov in policistov. Kot je dejal, se zaveda, da to ni dovolj.

