Španska obala, kjer so poleti dopustovali številni Slovenci, danes neprepoznavna #foto #video

Španija se spopada z najhujšimi poplavami v zadnjih desetletjih. Neurje se je začelo v torek in terjalo številne žrtve. Doslej je umrlo najmanj 158 ljudi, od tega 155 v predelih Valencie. Več deset ljudi še vedno pogrešajo. Prebivalci sicer opozarjajo, da so bili o poplavah prepozno obveščeni. Obala Valencie, kjer poleti dopustujejo številni Slovenci, je neprepoznavna. Španska nacionalna vremenska služba AEMET je za danes ponovno izdala opozorila pred obilnimi padavinami za več delov države. Oranžno opozorilo med drugim velja za hudo prizadeto regijo Valencia, rdeče pa za dele Andaluzije.

Vremenoslovci svarijo pred obilnimi padavinami na vzhodu države od Katalonije do Valencie, opozorila pa med drugim veljajo tudi za Balearsko otočje in dele Andaluzije. Zaenkrat sicer ne pričakujejo tako obilnih padavin, bi pa lahko zaradi že namočenih tal sledile nove poplave, poroča britanski BBC.

Ljudje na poplave niso bili pripravljeni

Valencia je doživela najmočnejše padavine v zadnjih 28 letih in ljudje nanje niso bili pripravljeni. Mesta so poplavljena, reke so prestopile bregove, na tisoče ljudi je ostalo brez elektrike in vode. "Pogrešanih je na desetine ljudi. Številke ne moremo potrditi. Jasno pa je, da več dni ko mine in se ne prikažejo, bolj verjetno je, da jih ne bomo našli," je v četrtek za CNN dejal španski minister za teritorialno politiko Angel Víctor Torres.

Iskanje preživelih

Kje je največja škoda?

V vzhodnih in južnih regijah Španije je jeseni pogosto deževje, toda letošnji naliv je bil brez primere. Večina ljudi je umrla v Valencii, ki leži ob sredozemski obali in je dom več kot pet milijonov ljudi.

Razmere so tako hude, da so sodišče morali spremeniti v začasno mrtvašnico. V mestu Paiporta v Valencii je umrlo najmanj 40 ljudi, od tega šest v domu za ostarele.

Pogled iz zraka na poplavljeno Valencio Foto: Alja Marčič Obala v Valencii je neprepoznavna.

Prej

Foto: Foto: Jess Douglas Art / FB

Potem

Foto: Foto: Jess Douglas Art / FB Po navedbah lokalne vlade so šole, muzeji in javne knjižnice zaprti, prav tako ne vozijo vlaki, uničena je tudi vsa druga infrastruktura.

V Utielu, enem izmed najbolj prizadetih mest v regiji, je žalost nepopisna. "Moj oče bo zdaj star sto let in takšne poplave ne pomni. Bilo je grozljivo biti tukaj," je za CNN povedal José Platero, 69-letni domačin.

Grozljive posledice poplav Foto: Foto: Meteo Trás os Montes - Portugal / F "Česa takega še nikoli nismo videli", je dejal Ángel, še en prebivalec. "Nimam denarja za obnovo. Če nam zavarovalnica zdaj ne bo povrnila škode, če ne bo prevzela odgovornosti za škodo, bomo v zelo slabem položaju."

Valencia dne 25. 10. 2022 (pred poplavami) ...

Foto: NASA ... in 31. 10. 2024 (po poplavah)

Foto: NASA

V Andaluziji 71-letni Britanec umrl zaradi podhladitve

O poplavah poročajo tudi iz regij Murcia in Malaga, kjer je na nekaterih območjih padlo več kot sto milimetrov dežja. V Malagi, v regiji Andaluzija na španski južni obali, je 71-letni Britanec umrl zaradi podhladitve, je sporočil mestni župan.

"V pol ure smo izgubili skoraj vse ... Moja žena je morala nositi mojo hčerko v naročju, ko ji je voda segala skoraj do prsi," je povedal prebivalec Andaluzije.

Nekateri lokalni prebivalci so za CNN povedali, da niso prejeli vladnega opozorila, da bodo poplave. Glede tega so zelo razočarani. Civilna zaščita je opozorilo izdala šele v torek zvečer ob 20.15, do takrat pa je bila Valencia že povsem poplavljena.

Španska policija je ponoči aretirala 39 ljudi v okviru operacije za preprečevanje kriminala v komercialnih delih poplavljenih območij.

Zaseg ukradenih predmetov Foto: Policia Nacional/X Izložba, v katero so vdrli nepridipravi. Foto: Policia Nacional/X