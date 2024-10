Pretresljivi posnetki iz kaotične Španije #video

V teh dneh so bili prebivalci južnega dela Španije priča groznim poplavam, ki so vzele več deset življenj in povzročile ogromno gmotno škodo. A poplave so za seboj pustile tudi številne zgodbe o bitki za preživetje, pogumu ter nesebični pomoči. Žensko, ki se je v deroči vodi oprijemala grma, je pomagala rešiti objava videa z njeno lokacijo na družbenem omrežju. Reševalci so s helikopterjem iz zalite hiše s težavo rešili žensko in njenega psa, brez doma pa so ostali tudi psi iz zavetišča.

Rešila se je s pomočjo tega videa

Neka ženska je prijateljici sporočila, da je ujeta v deroči vodi in se oprijema grmovja. Prejemnica sporočila je nato objavila: "Moja prijateljica Maite Jurado López je ujeta v Paiporti blizu centra za starejše SAVIA Paiporta. Ujela jo je voda, drži se za rastlino, njen avto pa je odnesel tok. Je sama in nima dobre povezave." Po zaslugi te objave so reševalci žensko našli in rešili.

Požrtvovalni reševalci žensko in njenega psa s helikopterjem rešili iz hiše

Enega izmed na tisoče klicev na pomoč so reševalci dobili tudi iz hiše v spodnjem videu. Požrtvovalni reševalci, ki so bili do vratu v vodi, so rešili žensko in njenega psa iz zalite hiše. Voda je bila tako visoka, da je reševalec na tleh komaj še z roko nakazal pilotu helikopterja, naj dvigne vitel.

Oskrbnik zavetišča za pse v solzah

Tudi za živalmi v kraju Sueca v Valencii je strašna noč. Zgodaj zjutraj so tam ostali brez elektrike in so bili ujeti v poplavljeni vodi. Izgubili so vse, živali pa bodo morali premestiti v začasne domove.

Iz poplav so se poskušali rešiti s pomočjo gasilnega aparata

Ljudje so bili ujeti v supermarketu v Valencii, voda jim je segala do kolen, zato so bili prisiljeni izložbo razbiti z gasilnim aparatom.