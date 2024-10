Španske regije Andaluzija, Murcia in Valencia so prizadele močne nevihte. Največ škode so povzročile obsežne poplave, ki so odnašale avtomobile. Zaradi poplav je življenje izgubilo najmanj 62 ljudi. Po družbenih omrežjih sta zaokrožila tudi posnetka tornada in trenutka, ko deroča reka s seboj odnese most. Posnetek si oglejte zgoraj. Zaradi poplav se je iztiril tudi hitri vlak. Že včeraj so s prizadetih območij prišle tudi fotografije velike toče, ki je uničevala avtomobile. "Spoprijemamo se z razmerami brez primere, ki jih nihče od nas ne pomni," je povedal predsednik regionalne vlade.

Smrtne žrtve in mrzlično iskanje morebitnih preživelih

Poplave so zahtevale tudi več smrtnih žrtev, so povedale oblasti, natančne številke pa še niso želeli razkriti. Šest ljudi je še pogrešanih, iščejo jih z droni.

Največ škode so povzročile obsežne poplave, ki so odnašale avtomobile. Foto: MeteoNews 24

Herojsko dejanje

Prebivalci v Valencii so rešili reševalce, ki so ostali ujeti v poplavljenem reševalnem vozilu v deroči reki.

Močni nalivi in poplave, velika toča, tornado

Zaradi nevihtnih nalivov so vodotoki več rek prestopili bregove in poplavili ceste, domove in kmetijske površine, narasle vode so odnašale vozila in drevesa, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Španska vremenska služba Aemet poroča tudi o močnih sunkih vetra.

Velika toča v Španiji Foto: Facebook/dsastresnaturales

Tako je v Valencii divjal tornado:

Tako je deroča voda odnašala avtomobile:

Foto: Meteo Tras es Montes - Portogallo

Iztiril se je hitri vlak

Zaradi posledic neurja se je v pokrajini Andaluzija iztiril hitri vlak z 276 potniki. Oblasti so sporočile, da poškodovanih ni.

Zabeležili so več deset tisoč udarov strel

Pri portalu Keraunos, specializiranem za spremljanje in analizo ekstremnih vremenskih pojavov, so izdelali grafiko udarov strel v Španiji. Našteli so jih več deset tisoč. Pike vijola barve pomenijo udare strel, ki so se zgodili ob začetku neurij na skrajnem jugu Španije. S pomočjo barvne lestvice lahko spremljamo, kako so se neurja pomikala po južnih in jugovzhodnih obmorskih delih Španije navzgor.

Foto: Facebook/Observatoire Keraunos

Kaj je razlog za tako huda neurja?

Morja ostajajo vse toplejša tudi globoko v jesen. Nadpovprečno topla morja so povezana z globalnim segrevanjem. Tudi Balearsko in Alboransko morje ob španski obali nista izjemi. Iberski polotok pa je trenutno deležen hladnejših temperatur od povprečja za ta čas. Ko topel vlažen zrak iznad morja pride do obale, se sreča s hladnejšim zrakom. Ta temperaturna razlika daje energijo za nastanek močnih neviht.

Z rdečo in oranžno obarvana območja so bila najbolj na udaru. Foto: AE Met