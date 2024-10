V Španiji aretirali šefa ene od vej Kavaškega klana

Španska policija je v sodelovanju z Evropskim policijskim uradom (Europol) in policijami šestih držav, med drugim Slovenije, v Barceloni v minulih dneh aretirala vodjo in še enega od vodilnih članov srbske kriminalne združbe Vračarski klan. Vodja klana je veljal za enega najbolj iskanih in nevarnih evropskih ubežnikov, je danes sporočil Europol.

Vodjo klana so prijeli v Barceloni minuli petek, v torek pa je sledila aretacija še enega od vodilnih članov kriminalne združbe, je sporočil Europol, ki imen ni navedel.

Španske oblasti naj bi oba izročile Srbiji, kjer jima bodo sodili zaradi vpletenosti v več odmevnih umorov.

Za obema je bila zaradi obtožb o kaznivih dejanjih umora, poskusa umora in ugrabitve članov rivalske združbe razpisana tiralica v Srbiji, Avstriji, Nemčiji in Španiji, je sporočil Europol.

V sporu ubitih več kot 60 ljudi

Vračarski klan, ena od vej Kavaškega klana, je od leta 2014 vpleten v nasilen spor s konkurenčnim Škaljarskim klanom, v sporu pa je bilo ubitih več kot 60 ljudi. Ta konflikt se je začel po zasegu velike pošiljke kokaina v pristanišču Valencia, je navedel Europol.

Kot je dodal, je imel v operaciji ključno vlogo, osredotočil se je na obveščevalne podatke in operativno podporo. Strokovnjaki Europola so pri analizi šifrirane komunikacije osumljencev sodelovali z avstrijskimi, nemškimi in srbskimi oblastmi, kar je vodilo do identifikacije osumljencev in aretacije.

Septembra je Europol ob podpori evropske mreže skupin za aktivno iskanje ubežnikov usklajeval prizadevanja organov kazenskega pregona v Avstriji, Nemčiji, Sloveniji, Španiji, na Hrvaškem, v Srbiji ter Bosni in Hercegovini, kar je na koncu privedlo do aretacij, je še sporočil Europol.