Število žrtev katastrofalnih poplav na jugovzhodu Španije je naraslo na najmanj 211, je danes sporočil španski premier Pedro Sanchez. Napovedal je, da bodo na prizadeta območja napotili dodatnih 10.000 vojakov in policistov.

Sanchez je v televizijskem nagovoru iz predsedniške palače povedal, da je sprejel prošnjo regionalnih oblasti za dodatnih 5.000 vojakov, ki jih bodo napotili v prihodnjih urah. Tja bodo poslali tudi dodatnih 5.000 policistov in pripadnikov civilne zaščite, je dodal.

Povedal je še, da gre za največjo uporabo reševalnih služb in vojske v Španiji v času miru. Po njegovih besedah so doslej pomagali več kot 30.000 ljudem, opravili pa so tudi 4.800 reševalnih akcij.

"Žal je zaradi obsega katastrofe to premalo," je priznal in dodal, da še vedno obstajajo zasute garaže in hiše, ljudje pa so še vedno ujeti v njih.

Poplave, ki so v torek in sredo prizadele Španijo, veljajo za naravno nesreča z največ žrtvami v tej državi v zadnjih desetletjih. Po celotni državi od četrtka poteka tridnevno žalovanje. Foto: Guliverimage

Največ ljudi je življenje izgubilo v regiji Valencija, o smrtnih žrtvah pa poročajo tudi iz Kastilje-La Manche in Andaluzije.

Več deset ljudi še vedno pogrešajo, njihovo iskanje se nadaljuje tudi danes. Oblasti domnevajo, da so številni pogrešani ujeti v vozilih, ki jih je odnesla deroča voda.

"Najhujša naravna nesreča v Španiji v tem stoletju"

Poleg iskanja pogrešanih je ena od prednostnih nalog vojske ponovno odpreti ceste za promet, da bo mogoče dostavljati pomoč, zlasti hrano, ter vzpostaviti red v prizadetih krajih. Po poplavah so namreč že zabeležili več ropov in kraj, zaradi česar so aretirali več deset ljudi, poroča AFP.

Španski premier Pedro Sanchez je poplave označil za najhujšo naravno nesrečo, ki je Španijo prizadela v tem stoletju.

V Valencijo je po poročanju britanskega BBC prispelo tudi na tisoče prostovoljcev, ki pomagajo po poplavah.

Iskanje preživelih se nadaljuje. Območje Valencie, kjer je bilo divjanje poplav najhujše, danes spominja na sceno iz apokaliptičnih filmov. Foto: Reuters

Za nekatere dele Španije sicer do nedelje še veljajo vremenska opozorila zaradi nevarnosti neurij in močnega dežja, med drugim v Tarragoni in Castellonu na severovzhodu države ter ponekod na jugu. Za danes je bilo izdano tudi opozorilo za Balearske otoke.

Več fotografij posledic poplav v Valencii:

Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters