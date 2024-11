Število žrtev uničujočih poplav na jugu in vzhodu Španije se je povzpelo na 213, številne ljudi še vedno pogrešajo. Na prizadetem območju, ki se mu obetajo nove padavine, danes pričakujejo obisk premierja Pedra Sancheza in kraljevega para, kralja Felipeja VI. ter kraljice Letizie.

Pristojne oblasti v najhuje prizadeti pokrajini Valencija so v soboto zvečer sporočile, da so doslej našteli 213 smrtnih žrtev, od tega veliko večino, 210, na območju Valencije, dve v pokrajini Kastilja-La Manche, še eno pa v Andaluziji.

Skrbi jih, da so se podzemne garaže spremenile v smrtonosne pasti

Pričakujejo, da bi lahko število še naraslo. Številne ljudi namreč še vedno pogrešajo, čeprav njihovo število ni znano. Reševalci pet dni po smrtonosni ujmi trenutno med drugim natančno preiskujejo razbitine vozil v predorih in podzemnih garažah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na prizadetem območju razmere zaradi obsežne škode tudi na prometni in telekomunikacijski infrastrukturi ostajajo napete. Ceste so ponekod še vedno neprevozne zaradi nakopičenih avtomobilov in blata.

Premier Sanchez je po kritikah iz več skupnosti, da ostajajo same, v soboto tja napotil 5000 dodatnih vojakov - skupno jih bo tam 7500 - in 5000 policistov.

Poplave, ki so v torek in sredo prizadele Španijo, veljajo za naravno nesrečo z največ žrtvami v tej državi v zadnjih desetletjih. Po celotni državi od četrtka poteka tridnevno žalovanje. Foto: Reuters

Na območje se zgrinjajo tudi tisoči prostovoljcev, ki želijo pomagati pri odpravljanju škode in dostavi pomoči. Oblasti so sicer zaradi velikega števila in s tem povezane gneče na cestah omejile dostop do nekaterih krajev, v južno predmestje Valencie pa danes dovolile največ 2000 prostovoljcem.

Policija aretirala več ljudi, ki izkoriščajo nesrečo

Težave predstavljajo tudi plenjenje in ropi. Policija je javila, da je v soboto zvečer zaradi s tem povezanih dejanj aretirala še okrog 20 ljudi, oblasti obljubljajo ponovno vzpostavitev reda.

Konservativni predsednik pokrajine Valencija Carlos Mazon je v sredo zvečer dejal, da so postavljeni pred največji izziv življenja, a zagotovil, da bodo našli rešitve. Tamkajšnje oblasti so deležne tudi kritik, da so prebivalcem svarila pred poplavami poslale prepozno.

Mazon bo danes na obisku na prizadetem območju spremljal Sancheza ter kraljevi par, so sporočili iz kabineta premierja.

Visoki obisk sicer prihaja v času, ko je meteorološka agencija za te kraje izdala oranžno opozorilo pred močnimi padavinami, zlasti v Valencii in regiji Castellon, kjer bi lahko padlo do 100 litrov vode na kvadratni meter.