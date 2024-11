Po smrtonosnih poplavah v Španiji, v katerih je umrlo najmanj 220 ljudi, se je v soboto zvečer v Valencii več kot 130 tisoč ljudi zbralo na protestih, na katerih so zaradi slabega odziva oblasti pozvali k odstopu predsednika regionalne vlade Carlosa Mazona. Protesti so potekali tudi v več drugih španskih mestih.

Po navedbah policije so na protestih v Valencii izbruhnili tudi izgredi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Regionalnega premiera označili za morilca

Protestniki v Valencii so shod začeli na trgu pred mestno hišo, od tam pa krenili proti sedežu regionalne vlade. Zahtevali so odstop predsednika pokrajine Carlosa Mazona, ki so ga označili za morilca, kritike pa so letele tudi na španskega premierja Pedra Sancheza.

Na protestih je prišlo tudi do spopadov s policijo. Foto: Guliverimage

Protestirali so zaradi počasnega odziva oblasti po smrtonosnih poplavah, ki so prizadele približno 80 krajev in mest v pokrajini. Številni opozarjajo, da so opozorila pred poplavami prejeli prepozno.

Katastrofalnim posledicam bi se lahko izognili

Voditelji protesta so prebrali manifest, v katerem so pozvali k razjasnitvi odgovornosti za katastrofalne posledice, ki bi se jim bilo mogoče izogniti, in k zamenjavi "nesposobne vlade v Valenciji", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pred mestno hišo v Valencii se je zbralo več kot sto tisoč ljudi. Foto: Guliverimage

Po uničujočih poplavah, ki so špansko pokrajino Valencija prizadele konec oktobra, se nadaljujejo iskanje pogrešanih ter odpravljanje škode in čiščenje opustošenih območij.