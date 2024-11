Poglejte, kako so poplave poškodovale dirkališče v Valencii #video

Zaradi poplav, ki so na vzhodu Španije povzročile ogromno škode, bodo finalno dirko sezone v svetovnem prvenstvu motociklistične serije motoGP iz Valencie morali prestaviti na drugo lokacijo. V igri je bila Barcelona, a se tudi tam zdaj borijo s poplavami, zato je tudi rezervno prizorišče zdaj pod vprašajem . V zgornjem videu si lahko ogledate, kakšno razdejanje so poplave povzročile na delu dirkališča Ricarda Torma.

Na vzhodu Španije, ki so jo prizadele katastrofalne poplave, v katerih je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 217 ljudi, se danes nadaljuje iskanje pogrešanih, poroča STA. Pristojne službe so danes preklicale izredne razmere za Valencio, rumeni alarm pa razglasile za sosednjo Katalonijo, ki jo je danes zajelo močno deževje in kjer se prav tako bojijo poplav.

Foto: Reuters

Pri iskanju pogrešanih in odpravljanju posledic katastrofalnih poplav v Valencii je danes na terenu približno deset tisoč policistov in več kot 7.500 vojakov, ki jim pomagajo gasilci in civilna zaščita ter množica prostovoljcev. Čiščenje posledic katastrofalnih poplav bo po napovedih trajalo več tednov, obnova pa več mesecev.

Foto: Reuters Poškodovano je tudi dirkališče Ricarda Torma v Valencii, ki med drugim gosti dirke serije MotoGP in prvenstva v Formuli E. Reuters je danes objavil panoramski videoposnetek, ki prikazuje razdejanje na priljubljenem dirkališču. Na nekaj več kot štiri kilometre dolgi stezi, zgrajeni leta 1999, je videti mulj in blato, uničeni so tudi del cestišča in zaščitne ograje.

Finale bi morali prestaviti v Barcelono, a je zaradi poplav v tem mestu, zdaj tudi to prizorišče pod vprašajem.

Foto: Reuters Foto: Reuters Za naslov v kraljevskem razredu motoGP se borita Španec Jorge Martin in branilec naslova Francesco Bagnaia. Italijan bo zadnji konec tedna začel s 24 točkami zaostanka. Na voljo je še 37 točk za zmagi na sobotni sprinterski in nedeljski klasični dirki. Tesno je tudi v boju za tretje mesto, Španec Marc Marquez ima namreč le točko prednosti pred Italijanom Eneo Bastianinijem.

