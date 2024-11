Sedmi dan od začetka silovitih poplav v Španiji je danes na udaru Barcelona z okolico. Močne padavine ulice spreminjajo v reke, promet je ohromljen. Zaradi močnih padavin so prekinjene številne železniške povezave, odpovedani so leti na letališču El Prat, deli glavnih avtocest pa so pod vodo. Civilna zaščita v Kataloniji je izdala rdeče opozorilo.