Neverjetni prizori grozljivih poplav: avtomobile je odnašalo kot papir #video

Hudourniške poplave, ki so zajele špansko mesto Cadaqués, so odnesle vse, kar se je znašlo na njihovi poti, poročajo iz province Girona v Kataloniji. Avtomobile je odnašalo kot papir, so na družbenih omrežjih objavili očividci. V močnem neurju je količina dežja presegla sto litrov na kvadratni meter.