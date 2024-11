Kraljica Camilla žaluje za svojo štirinožno prijateljico

Britanska kraljica Camilla se je morala posloviti od ene od svojih psičk, Beth. Psička pasme Jack Russell je kraljico zvesto spremljala tudi na javnih prireditvah, zaradi neozdravljivega tumorja pa so jo morali prejšnji konec tedna uspavati, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

"Žalostno slovo od Beth," je sporočila kraljeva družina na družbenih omrežjih.

Kosmatinka je Camilli prinesla veliko veselja na sprehodih, uradnih dogodkih in pred kaminom, so še dodali. Buckinghamska palača je ob novici objavila fotografije Camille in njenega moža, kralja Karla III. s psičko Beth.

Camilla je obe svoji psički, Beth in Bluebell, rešila iz zavetišča. Ovekovečeni pa sta celo na njeni kraljevi halji.